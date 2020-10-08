İnönü Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde devir-teslim töreni

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Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde düzenlenen devir teslim töreni ile enstitü müdürlüğüne atanan Doç. Dr. Eyüp İzci, görevi Doç. Dr. Niyazi Özer’den devraldı.

Düzenlenen törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Enstitü Müdür Yardımcıları Doç. Dr. İsmail Şan, Dr. Öğr. Üyesi Meltem Yurtçu ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Kış katıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Doç. Dr. Niyazi Özer’e plaket takdim ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Doç. Dr. Eyüp İzci ise Doç. Dr. Niyazi Özer’e çiçek takdim ederek 4 yıllık süre içerisinde enstitüye yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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