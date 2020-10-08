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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partilerden Emniyet Müdürü Dağdeviren’e ziyaret

İHA

AK Partilerden Emniyet Müdürü Dağdeviren’e ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Okul önü ve kafeler, daha sıkı kontrol altında tutulması gerekiyor” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Yalçınkaya ve beraberindeki heyet, Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’i ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, ziyarette yaptığı konuşmada, “Malatya’mızın huzurunu sağlayan Emniyet Müdürümüzü ziyaret ediyoruz. Malatya’mıza geldiği ilk günden beri çok güzel çalışmalara imza attığını görüyoruz. İlimizde daha öncesinde var olan sorunların çözümü noktasında ciddi gayretleri oldu. Hem millet olarak hem de yöneticiler olarak, yapmış olduğu çalışmalardan ziyadesiyle memnunuz. Çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde ifadeler kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise güveni huzuru tesis etmek adına, vatandaşların daha rahat bir şekilde mahallelerinde sokaklarında caddelerinde yaşayabilmeleri için çaba gösteren güvenlik güçlerine teşekkür edep, “ Önemli noktalarda devamlı kontroller yapılıyor. Biz buna şahidiz. Çünkü şehrin her tarafını geziyoruz. Gittiğimiz her yerde Allah razı olsun polis arkadaşlar gerekli denetimleri yapıyorlar. Malatya’mızda önemli sorunlar vardı geçmişte. Ama bugüne baktığımızda zaman Allah hamd olsun büyük ölçüde eksikler tamamlanmış oldu. Malatya Büyükşehir olan bir il. Sorunları sıfıra indirme şansımız yok. Yaşadığımız süre içinde bu sorunlar çıkacak ama, önemli olan güvenlik güçlerimizin buna zamanında müdahale ederek etkisiz hale getirmeleridir” dedi.
Kahtalı , “İlimizde daha önce çetelerin grupların gidip esnafları zora soktuğu dönemleri görmüştük. Allah'a çok şükür, bu tür şikayetler artık bize gelmiyor. Bu tür olaylar artık Malatya’mızda olmuyor. Malatya Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren gece gündüz bizzat sahada. Buna biz şahitlik ediyoruz. Polislerimizin gücünü Allah arttırsın. Yakın tarihte okulların yakınında uyuşturucu anlamında ilimizde bazı artışlar vardı. Ama yakın tarihte düzenlenen operasyonlarla bunlar da etkisiz hale getirildi. Okul önü ve kafeler, daha sıkı kontrol altında tutulması gerekiyor. Bizler her yerde güvenlik güçlerimizi görüyoruz. Vatandaşlarımız da bunları ifade ediyorlar. Malatya’mız huzurun başkentidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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