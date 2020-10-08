FETÖ’den 2 gözaltı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da FETÖ terör örgütü üyeliği suçundan 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin Doğanşehir ilçesinde yaptığı çalışmalar sonucu, FETÖ terör örgütü üyesi olmak suçundan 2 zanlı gözaltına alındı. Tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.