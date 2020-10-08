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Yeşilyurt’ta son 10 aydı 75 bin 320 ton evsel atık toplandı “Covid-19’a karşı başlattığımız hijyen seferberliğimizin boyutunu genişlettik”

İHA

Yeşilyurt’ta son 10 aydı 75 bin 320 ton evsel atık toplandı “Covid-19’a karşı başlattığımız hijyen seferberliğimizin boyutunu genişlettik”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet çınar, ilçede titizlikle yürütülen temizlik ve hijyen çalışmaları kapsamında ilçede son 10 ayda 75 bin 320 ton evsel atık toplanıdğını söyledi.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Temizlik ve İdari İşler Müdürlüğü ekipleri, ‘Temiz bir Çevre ve Sağlıklı Bir Hayat’ için ilçe genelinde 7/24 mesai yaparken, cadde ve sokakların yanı sıra ibadethaneler ve okulların ilaçlanması ve temizliği büyük bir titizlikle yerine getiriliyor. Başkan Çınar, yeni tip korona virüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı vatandaşları korumak adına başlattıkları temizlik seferberliğinin boyutunu genişlettiklerini söyledi.
Yeşilyurt’ta korona virüs salgınına karşı temizlik seferberliği
Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, evsel atıkların toplanmasından cadde ve sokakların temiz tutulmasına, çöp konteynerlerinin bakımı ve dezenfekte edilmesinden meydanlar, parklar ve pazaryerlerinin düzenli olarak yıkanmasına, ibadethanelerin temizliğinden okulların ve riskli görülen bölgelerin ilaçlanmasına kadar geniş yelpazede ki hijyen uygulamalarına aralıksız devam ediyor.

“Covid19’a karşı 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, küresel bir tehdit haline dönüşüp Malatya’da da etkisini artıran yeni tip korona virüs salgınına karşı Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki temizlik seferberliğinin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

“Temizlik seferberliğimiz aralıksız sürüyor”
Vatandaşları korona virüs başta olmak üzere tüm hastalıklara karşı korumak ve muhafaza etmek adına üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, araç filosundaki araç ve gereçlerin yanı sıra sahada büyük bir özveriyle çalışan personellerin gayretleriyle Yeşilyurt’un temizlik hizmetlerinde örnek alınan ilçe hüviyetine ulaştığını bildirdi.

“287 personel ve 60 adet iş makinasıyla 7/24 milletimizin hizmetindeyiz”
Yeşilyurt’un her noktasının temiz, düzenli ve bakımlı olması adına dört koldan hizmet ürettiklerini ifade eden Başkan Çınar, “Temizlik hizmetleri yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasındadır. 287 personel ve 60 adet iş makinasıyla Yeşilyurt’un dört bir tarafını pırıl pırıl hale getirip, korona virüs salgınına karşı aylardır süren top yekün seferberlik hizmetlerimizin boyutunu her geçen gün genişletiyoruz. Temiz ve sağlıklı bir hayat için 24 saat kesintisiz hizmet sunuyoruz. Ekiplerimiz, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar ilçemizin dört bir tarafında süpürme, çöp konteynırı yıkama ve bakımı, pazar yerlerinin temizliği, çöp alımı, evsel atıkların toplanması, inşaat ve moloz atıklarının alınması, yol ve kaldırım temizliğine kadar farklı alanlarda emek sarf ediyorlar. Halk sağlığı alanında risk oluşturabilecek unsurların ve bölgelerin ilaçlanması, mevsimsel olarak dökülen yaprakların yağmursuyu sistemine vereceği zararı engellemek için yaprakların toplanması gibi çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen moloz toplama işlemi sayesinde molozun kaldırımlara ya da çöp kenarlarına bırakılarak kötü görüntü oluşturmasının önüne geçilirken, yaya ve araç trafiği de tadilat artıklarından etkilenmemiş oluyor. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerin yanı sıra okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızı her türlü hastalıktan korumak adına okullarımızın ve çevrelerinin temizliğine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Ekiplerimiz, 2020’nin Ocak ile Ekim ayları arasında toplamda 75 bin 320 ton evsel atığın toplanmasını sağlarken, cadde ve sokaklarımızın daha temiz ve sağlıklı olmasını sağlamıştır. İlçemizin 82 mahallesinin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz toplam 10 bin 876 adet yer altı ve yer üstü konteynırımızın günlük ve haftalık bakım, yenileme ve tamirat işleri yapılmaktadır. Bununla birlikte araç filomuza dâhil ettiğimiz özel konteyner yıkama aracımız sayesinde, çevresinde biriken yağ, kir ve ürün gibi kalıntılar ile benzeri çöplerin çevrede oluşturduğu kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla konteynırlarımız yıkanı dezenfekte edilmektedir. Çöp kamyonlarımız ve iş makinalarımız ise evsel atıklardan bulaşabilecek mikroplar ve rahatsız edici kokulardan arındırmak için her vardiya sonrası yüksek yoğunluklu yağ çözücü ve su ile titizlikle dezenfekte edilmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız; çöplerini su sızdırmaz çöp poşetleri ile birlikte ağızları kapalı şekilde konteynırların içine bırakmalarıdır. Planlı, düzgün ve sistemli bir şekilde gerçekleşen saha çalışmaları neticesinde ilçemizin doğal güzelliklerini koruyup, çevremizin daha temiz ve huzurlu olması adına elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

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