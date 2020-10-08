Teknofest'te ödül kazanan öğrencilerden Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Çocuklarımıza güvenirsek elde edemeyecekleri başarı yoktur”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TEKNOFEST 2020 Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Malatya’ya birincilik ve ikincilik getiren öğrenci ve öğretmenlerini makamında kabul ederek bir süre sohbet etti.

2020 Teknoloji festivalinde, Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Ebabil’ Takımı Sabit Kanat Uçuşunda Türkiye birincisi olurken, Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi ‘Anatolia’ takımı ise ‘Huma’ isimli uçan arabayla tasarımıyla ikinciliği layık görüldü.



“300 takım arasında birinci olduk”

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı danışman öğretmenleri Mehmet Bozdağ ve Hakan Aras, “16 20 Eylül tarihleri arasında yapılan TEKNOFEST’in en prestijli dalı olan ‘İnsansız Hava Araçları’ lise kategorisinde yapılan yarışmada öğrencilerimiz yaklaşık 300 takım arasında yapılan elemeler sonucu Türkiye çapında birincilik elde etmiştir. Yanılmıyorsam ilk defa bu şekilde Malatya’mızın ismini duyurmuş olduk. Bu da bize nasip oldu bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Eskişehir sivil havacılık konusunda Türkiye’de önemli bir il. Bu ilimizin okullarını, imkânları bayağı fazla olan özel okulları geride bırakmayı başardık. ‘İnsansız Hava Araçları’ kategorisinde Türkiye birinciliği ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer katılımcıların ellerinden alarak Malatya’mıza getirmenin gururu içerisindeyiz” ifadelerini kullanarak yarışma sürecindeki çalışmalar hakkında bilgiler aktardılar.

‘Huma’ isimli ‘Uçan Araba Tasarım’ yarışmasında Lise kategorisinde yarışmaya katılarak Türkiye ikincisi olan Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi ‘Anatolia’ takımına ise Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Okul Müdürü Nuri Yanbay eşlik etti.



“Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz”

TEKNOFEST 2020 Festivalinde Malatya’nın adını gururla duyurdukları için öğrencilere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çocuklarımızın teknolojik anlamdaki bu başarıları bizleri gururlandırmıştır. Bilim ve Teknolojiye önem veren ülkelerin dünyada söz sahibi olduğu bir çağda yaşıyoruz. Eğer dünyada söz sahibi olmak istiyorsak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeliyiz.

Teknoloji festivalinde, Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ‘Ebabil’ Takımı İnsansız Hava Araçları kategorisinde Türkiye birincisi olurken, Selahattin Eyyubi Fen ve Sosyal Bilimler İmamhatip Lisesi ‘Anatolia’ takımı ise ‘Huma’ isimli uçan arabayla tasarımıyla ikinciliği Malatya’mıza getirmiştir. Bu ödüller gösteriyor ki teknolojik anlamda Malatya’nın sağlam bir altyapısı bulunmaktadır. Şayet biz çocuklarımıza, gençlerimize güvenir ve onların başarılarından emin olursak yapamayacakları, elde edemeyecekleri başarı yoktur kanaatindeyim. Alınan bu ödüller gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır. TEKNOFEST 21 kategoride yapılan yarışmalara katılarak üstün başarı gösteren gençlerimizi yürekten kutluyorum. Gelecek nesiller sizlerin omuzları üzerinde yükselecektir. Sizler bugün çok güzel işler yapar, kendinizi güzel yetiştirirseniz geleceğimiz o kadar güven altında olur. Sizlerin bu başarısını gözlerinizdeki pırıltıda görmekteyim. İnşallah bundan sonraki süreçte eğitimlerine istediğiniz, arzu ettiğiniz alanlarda devam etmenizi canı gönülden istiyorum. Gençlerimizin ileriki hayatlarında Memleketlerine en güzel hizmeti vereceklerine eminim” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yarışmada dereceye giren başarılı öğrencilere hediyeler vererek ödüllendirdi.

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