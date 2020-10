Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle İl Müftüsü Veysel Işıldar’ı makamında ziyaret etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Veysel Işıldar, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 17 Ekim tarihleri arası Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmaktadır. Cami ve Din görevlisi toplumumuzun ve milletimizin hayatında olmazsa olmazlardandır. Hocalarımız, din görevlilerimiz insanın doğumundan vefatına kadar hayatının içindedir. Toplumun milli ve manevi dinamiklerinin şekillenmesinde çok önemli rol oynayan gönül erleridir. İl Müftülüğü olarak birçok alanda kursalar düzenleyerek vatandaşlarımızın yanında olmaya büyük özen göstermekteyiz. Pandemi sürecinde de birçok din görevlimiz sahada çalışmalar yürütüyor. Sayın Başkanımıza bu nazik ziyaretinden ve her zaman yanımızda olduğundan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Camileri ihya eden insanları Cenabı Allah’ta ihya eder”

Sıcak karşılamadan dolayı İl Müftüsü ve beraberindeki heyete teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanmakta. Aslında bizim için yılın 365 günü 24 saati camiler haftasıdır. Cami ve mescitleri ihya eden insanları Cenabı Allah’ta ihya eder.

Malatya’nın Şehrül emini olarak camilerimizin her türlü ihtiyacını karşılama noktasında müftülüğümüz ile iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Camilerimizin mamur olması, insanlarımızın mamur olması anlamına gelmektedir. Hocalarımızın Türk ve İslam toplumunda yeri ayrıdır. İl Müftümüzün ifade ettiği gibi doğumdan vefata kadar hayatımızın her safhasında hocalarımız bulunmakta. Hocalarımız bu hizmeti yaparken gerekli fiziki ortamları hazırlamak biz devlet görevlilerine, yerel yöneticilerin görevidir. Bizde bu görevin idrakindeyiz” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında İl Müftüsü Veysel Işıldar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ayasofya Camii’nin açılışına katılan Belediye Başkanları için özel olarak hazırlanan Ayasofya Camisinin tarihsel çizim ve fotoğraflarının bulunduğu bir albüm ile Kuranı Kerim hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.