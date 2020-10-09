Malatya’da okullar eğitime hazır

Pandemi sürecinde uzun süredir kapalı olan okullarda, 12 Ekim itibariyle kademeli olarak yüzyüze eğitim başlıyor. Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek velilerin gönül rahatlığıyla öğrencilerini okula gönderebileceğini söyledi.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan okullar geçtiğimiz haftalarda birinci sınıfların yüz yüze eğitimi ile kademeli olarak da olsa eğitime başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı 12 Ekim’den sonra ilk okul ile 8 ve 12’incı sınıfların da seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlayacağını açıklamasıyla gözler okullardaki hijyen ve temizliğe çevrildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, bu konuda tüm okullarda gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek herkesin gönül rahatlığı ile çocuklarını okullara gönderebileceğini dile getirdi. 3 hafta önce Malatya’da Milli Eğitim Müdürlüğü görevine gelen Kanbay, kentteki tüm okullara müdürlük olarak gerekli malzemeleri temin ettiklerini söyledi.

Okul öncesi ve 1’inci sınıfların hali hazırda 3 haftadır yüz yüze eğitime başladıklarını ve hiçbir sorun ile karşılaşmadıklarını da kaydeden Kanbay, 12 Ekim Pazartesi itibariyle tüm köy okulları ile birlikte 1,2,3,4 ile 8 ve 12’inci sınıfların da kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacaklarını anımsattı. Malatya’da tüm okulların eğitim ve öğretime hazır olduğunu kaydeden Kanbay, “Malatya profesyonel bir şekilde öğrenci ve öğretmenlerini bekliyor. Velilerimizin bize güvenmesi gerekiyor her konuda. Halen kaygılanan velilerimiz var çünkü. Malatya eğitim ve öğretime tamamen hazır. Bizler hem öğretmenlerimizi özledik hem de öğrencilerimizi özledik. Bu süreç zor geçti onlar için. Pazartesi güzel bir gün bizleri bekliyor” dedi.

Okullarda hijyen, maske, sosyal mesafe gibi önemli kuralların uygulanacağını ve girişlerde öğrencilerin ateşlerinin mutlaka ölçüleceğini dile getiren Kanbay, kentte öğretmen eksiklerinin de olmadığını ve hali hazırda 600 norm fazlası olduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlık İl Müdürlüğü ile de koordineli çalıştıklarını belirten Kanbay, “Ailesinde korona olan kendisi pozitif olan öğrencilerimizin takiplerini yapıyoruz mutlaka. Okulda rastladığımız vakalarda ise hemen izalasyon odamız var burada gerekli önlemleri alacağız” dedi.

Şuana kadar Malatya’da herhangi bir olumsuzluğa da rastlamadıklarını dile getiren Kanbay, deprem nedeniyle yenilenen bazı okulların ise eğitime açılmasında gecikme yaşanabileceğini söyledi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hizmet binasının merkezi bir konumda olmasına rağmen yeterli olmadığını belirten Müdür Kanbay, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile görüştüklerini ve bu kapsamda Malatya’ya yeni bir Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün yapılması adına da girişimlerinin sürdüğünü dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.