Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Malatya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi Büyükşehir Belediyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezi istikametine seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 44 ACB 992 plakalı Renault marka otomobile Büyükşehir Belediye otopark alanına dönüş yaptığı esnada karşı yönde gelen Mahmut Ü. yönetimindeki 34 NC 2283 plakalı Seat marka otomobil çarptı. Kazada sürücülerden Mehmet K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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