Valilik adına dolandırıcılık yaptılar

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Malatya’da, Valiliğe pandemi cihazı alınma bahanesiyle para dolandırıcılık usulüyle alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir özel kurumu arayan şahısların kendilerini Valilik Özel Kalem Müdürü olarak tanıtıp “Valiliğe pandemi cihazı alınma” bahanesiyle para istendi. Şüphelinin vermiş olduğu hesap numarasına 12 bin TL para yatırıldı. Sonradan, özel kurum yetkilisinin şikâyetçi olmaları üzerine paraya bloke konulması için ilgili bankayla yazışma yapıldı.

Polis olayla ilgili tahkikata başladı.

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