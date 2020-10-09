Malatya Büyükşehir semt konakları eğitime hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir semt konakları eğitime hazır

İHA

Malatya Büyükşehir semt konakları eğitime hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Semt Konaklarında, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik derslerin başlayacağını duyurdu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Semt Konakları’nda gerçekleştirilecek olan eğitim programlarına katılacak olan öğrencilerin durumu hakkında bir açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sağlık Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürü Erkan Tekgül, “Bilindiği üzere 21 Eylül itibariyle okullarımız kademeli bir şekilde açılmaya başlamıştı. Öncelikle okul öncesi ve 1.Sınıf öğrencilerimiz haftanın belirli günlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği günler dâhilin de okullarımız başlamıştı. 12 Ekim Pazartesi günü itibariyle 8. Sınıflarımız ve lise öğrencilerimiz okullara başlayacaklar. Kendisi de bir eğitimci olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın üstün gayretleri ve destekleriyle birlikte Semt Konaklarımızda hijyen ve dezenfektan konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokoller gereğince lise mezunlarımıza yönelik YKS kurslarımız başlattık. Kurslarımıza yaklaşık 500’e yakın öğrencimiz devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren 8. sınıf öğrencilerimizin kurslarını başlatıyoruz. Semt Konaklarımızın her türlü ihtiyacının karşılanmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Bizler eğitimciler olarak çocuklarımız çöz özledik bir an önce sınıf ortamında onlarla kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Semt Konaklarımızın tamamında sağlık noktasında gerekli bütün tedbirleri aldık. Bu konuyla ilgili velilerimizin müsterih olsunlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan, Kale Kaymakamı’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürkan, Kale Kaymakamı’nı ziyaret etti
Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çınar, "Payitaht-Abdulhamid" dizi setini ...
Hizmet vatandaşın ayağına gidecek
YEREL HABERLER Hizmet vatandaşın ayağına gidecek
Battalgazi Meclisi, ekim ayı toplantıları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi, ekim ayı toplantıları sürüyor
Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği artırıldı
YEREL HABERLER Yeşil gıda seracılıkta kış dönemi ürün çeşitliliği ...
Türk polisinden Azerbaycan'a altın sikkeli destek mesajı
YEREL HABERLER Türk polisinden Azerbaycan'a altın sikkeli destek ...
İkiz plakalı araç polisi de şaşırttı
YEREL HABERLER İkiz plakalı araç polisi de şaşırttı
Kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 TL ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayan 37 kişiye 45 bin 325 TL ceza
Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 947 altın sikke ele geçirildi
Valilik adına dolandırıcılık yaptılar
YEREL HABERLER Valilik adına dolandırıcılık yaptılar
Hamza Hamzaoğlu: "Hedeflerimize taşıyacak kadroyu kurduk"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Hedeflerimize taşıyacak kadroyu ...
Şahnahanlılar MTSO Başkanı Sadıkoğlu’na OSB teşekkürü
YEREL HABERLER Şahnahanlılar MTSO Başkanı Sadıkoğlu’na OSB teşekkürü
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir kadro kurduk
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: Bizi hedefe taşıyabilecek iyi bir ...
Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler arttı Vali Baruş:”Malatya stabil hale geldi ancak salgın bitmiş değil”
YEREL HABERLER Yüz yüze eğitim öncesinde Malatya'da denetimler ...
Eğitimci Göğüş koronaya yenildi
YEREL HABERLER Eğitimci Göğüş koronaya yenildi
Malatya’da okullar eğitime hazır
YEREL HABERLER Malatya’da okullar eğitime hazır
Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları erken çiçeklendi
YEREL HABERLER Malatya'da kayısı, kiraz, elma ve armut ağaçları ...
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
YEREL HABERLER Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna ...
Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna sıkışmış erkek cesedi buldu
YEREL HABERLER Kumar operasyonuna giden polis, bina boşluğuna ...
3’üncü katan düşen 32 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 3’üncü katan düşen 32 yaşındaki şahıs hayatını ...
Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
İl Müftüsü Işıldar’ı ziyaret eden Başkan Gürkan: “Bizim için yılın her günü camiler haftasıdır”
YEREL HABERLER İl Müftüsü Işıldar’ı ziyaret eden Başkan ...
3 bin TL’lik cezayı duyunca şoke oldular Covid-19’a rağmen kahvehanede oyun oynayanlara ceza
YEREL HABERLER 3 bin TL’lik cezayı duyunca şoke oldular Covid-19’a ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X