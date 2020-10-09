Malatya Büyükşehir semt konakları eğitime hazır

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında Semt Konaklarında, İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik derslerin başlayacağını duyurdu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesindeki Semt Konakları’nda gerçekleştirilecek olan eğitim programlarına katılacak olan öğrencilerin durumu hakkında bir açıklama yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sağlık Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürü Erkan Tekgül, “Bilindiği üzere 21 Eylül itibariyle okullarımız kademeli bir şekilde açılmaya başlamıştı. Öncelikle okul öncesi ve 1.Sınıf öğrencilerimiz haftanın belirli günlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği günler dâhilin de okullarımız başlamıştı. 12 Ekim Pazartesi günü itibariyle 8. Sınıflarımız ve lise öğrencilerimiz okullara başlayacaklar. Kendisi de bir eğitimci olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın üstün gayretleri ve destekleriyle birlikte Semt Konaklarımızda hijyen ve dezenfektan konusunda hazırlıklarımızı tamamladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokoller gereğince lise mezunlarımıza yönelik YKS kurslarımız başlattık. Kurslarımıza yaklaşık 500’e yakın öğrencimiz devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren 8. sınıf öğrencilerimizin kurslarını başlatıyoruz. Semt Konaklarımızın her türlü ihtiyacının karşılanmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Bizler eğitimciler olarak çocuklarımız çöz özledik bir an önce sınıf ortamında onlarla kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Semt Konaklarımızın tamamında sağlık noktasında gerekli bütün tedbirleri aldık. Bu konuyla ilgili velilerimizin müsterih olsunlar” dedi.

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