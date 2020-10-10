Ankara tren garındaki bombalı saldırıda ölen 103 kişi Malatya’da anıldı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

10 Ekim 2015’te Ankara Tren Garı’nda terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybeden 103 kişi Malatya’da anıldı. Patlamada 12 can kaybı veren Malatya’da anma programına yaşamını yitiren ailelerinin, siyasi parti ve sendikaların katılımıyla gerçekleşti.

Saldırının 5’inci yılında hayatını kaybedenlerin anısına yaptırılan Barış parkı’nda programda saygı duruşu ardında etkinlik, katılımcıların konuşması ve Barış Anıtı’na çiçek bırakılması ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.