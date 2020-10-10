Yazıhan doğal ürünleri üretici pazarında

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Malatya merkez Sümerpark’ta açılan üretici pazarında Yazıhan ilçesinin doğal ürünleri satışa sunuldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yazıhan İlçesine tahsis edilen ve Sümerpark’ta bulunan üretici pazarı, ilçe Kaymakamlığı ile Yazıhan Belediye Başkanlığı koordinesinde hizmet vermeye başladı.

Üretici pazarında ilçedeki üreticilerin ürettiği doğal ürünlerin satışı yapılıyor.

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, üretici pazarında ilçenin doğal ürünlerinin satışa sunulduğunu belirterek, böylece ilçenin doğal ürünlerine ulaşmak isteyenlerin ilçeye yorulmadan bu pazardan temin edebileceğini vurguladı. Öztürk, “Üreticilerimizin ellerinde çıkan bu ürünlerin kıymetinde karşılık bulmasına, tüketicinin nitelikli yerel ürünlere ulaşım kolaylığına ve kırkent arasındaki kültürel ve sosyal etkileşimin sağlanmasına hizmet edecektir. Üreticilerimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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