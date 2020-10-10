Malatya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

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Malatya'da küfürleşme meselesi yüzünden komşular arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Bekir Altındağ Sokak'ta küfürleşme meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen olayda, açılan ateş sonucu A.S. Y.S. ile B.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayın şüphelileri ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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