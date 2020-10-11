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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yamadağı Kayak Merkezi’nin ulaşım sorunu büyükşehir ile aşıldı

İHA

Yamadağı Kayak Merkezi’nin ulaşım sorunu büyükşehir ile aşıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yamadağı Kayak Merkezi’nin 30 kilometrelik yol açma ve asfaltlanma çalışmaları sürüyor.
Yamadağı Kayak Merkezi’nin vatandaşlar tarafından daha ulaşılabilir bir hale gelmesi noktasında çalışmalar yapan ve bu doğrultuda 30 kilometrelik yolda asfaltlama çalışmaları gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığına bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt serimi tamamlanan yolda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile birlikte daire başkanları eşlik etti.
Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ulaşımla ilgili Büyükşehir Belediyesinin gayretli çalışmalarının olduğunu ifade ederek, “Yama Dağının 2550 rakımlı kayak merkezine gelmiş bulunmaktayız. Bu güne kadar buranın ulaşımı yapılmıyordu. Ulaşımla ilgili Büyükşehir Belediyemizin büyük gayretleriyle 30 kilometrelik yolun 20 km’si asfaltlandı. 10 km’lik kısmında ise serme ve sıkıştırma çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarından dolayı Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle şükranlarımızı Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve Yol Altyapı Koordinasyon Dairesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız ulaşım sağlanır inşallah” dedi.
Yamadağı Kayak Merkezi yolunda eksikliklerin giderildiğini belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, “Yıllar öncesinden başlayan özellikle bu bölgemizin ve Malatya’mızın kış turizmine katkısı olacağı ümidiyle beklediğimiz projenin önemli ihtiyaçlarından biri daha giderilmiş oluyor. Bu yol tamamladığında Malatyalı hemşerilerimiz kış sporundan faydalanacaklar için bir ihtiyaç daha tamamlanmış oluyor. Bu ihtiyacın tamamlanması ile birlikte buranın güzelliklerinden herkes haberdar olacak. Belediye Başkanımızın söylediği gibi yol çalışmaları devam ediyor. 30 Km’lik yolun 20 km’si tamamlanmış 10 kilometrelik kısmında çalışmalar devam ediyor. İnşallah Büyükşehir Belediyemizin gayretleriyle bu sezon içerisinde biter. Yol anlamında eksiğimiz giderilmiş olur” şeklinde konuştu.
Asfalt çalışmaları kapsamında hiçbir ile nasip olmayacak şekilde çalışmalar yapıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Değerli Milletvekillerimiz, İl Başkanımız ve Yazıhan Belediye Başkanımız ile birlikte yama dağında yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla 2550 rakımlı yama dağındayız. Yaptığımız çalışmalar ile birlikte Malatya’nın başka bir cazibe merkezini daha rahat kullanılabilir bir hale getirdik. Çalışmalar kapsamında 30 kilometrelik yolun 20 kilometresinin asfaltı tamamlanmış durumda. Bu yolumuzun 10 km’lik kısmında ise serme ve sıkıştırma çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl özellikle asfalt çalışmaları açısından hiçbir ile nasip olmayan bir çalışmayla 1600 km asfalt çalışması yaptık. Bu hizmetleri yaparken bizlere imkân sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızı, Hükümetimize ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Çalışmaların Malatya’mıza bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Kayak Merkezi Yolunun hayırlı olması temennisinde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da,” Kayak merkezimiz hayırlı olsun. Buranın ulaşımı çok zordu. Buranın önemli yaylalarından biri. Şenliklerin etkinliklerin yapıldığı bir yer. Buranın en büyük sorunu yol sorunuydu. BüyükşehirBelediyesi yaptığı yol genişletme, altyapı ve asfalt ile nitelikli bir yol yapmış. Büyükşehir Belediye Başkanı ve emeği geç enlere teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın çok kaliteli bir hizmet yaptığını belirterek, “ Malatya için çok önemli bir hizmet olarak gördüğümüz Yama Dağı kayak merkezinde yapılan çalışmaları inceleme fırsatı bulduk. Yama Dağı kayak merkezi yolu yaylacılarında kullandığı önemli yollardan. Bunlar görülmeyen hizmetler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan çok önemli bir yolu çok kaliteli hale getirmiş. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan yolların Yamadağı’na ayrı bir değer kattığını söyleyen Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Yama dağına gelirken yolda yapılan çalışmaları gördük. Yollarımız bugün çok güzel oldu. Yama Dağına artı değer kattı. Yol çalışmalarında dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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