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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimhan sanayi sitesi asfalta kavuştu

İHA

Hekimhan sanayi sitesi asfalta kavuştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan İlçesine yapılan hizmetler ve çalışmaların son durumlarını inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, uzak yakın demeden Malatya’nın her noktasını belli bir standarda taşıyacaklarını söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberindeki heyetle Hekimhan İlçesi’nde Sanayi Sitesi’nde yeni yapılan ve tamamlanan asfalt çalışmalarını inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte daire başkanları yer aldı.
Hekimhan İlçesi’nde Büyükşehir Belediyesi Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığı çalışmalarının bitme noktasına geldiğini ifade eden Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanı Mehmet Mert, “Hekimhan İlçemizde yaklaşık 300 km asfalt yol yaptık. Hekimhan ilçemizde yaptığımız çalışmaların hemen hemen sonuna geldik. Hekimhan ilçemizin sanayi sitesinde sıcak asfalt serimi işlemini gerçekleştiriyoruz. Hekimhan ilçemizde şuanda yedi yerde şantiyemiz bulunmakta. Budaklı, Koçunlu, Güzelyurt, Dursunlu mahallelerimizde çalışmalarımızın artık sonuna geldik” dedi.
Hekimhan Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Hekimhan İlçesi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Kaya Günay, “Sanayimizin bugüne gelmesinde katkıları olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Sanayi sitemizin alt yapı ve çevre düzenlemesini Büyükşehir Belediyemiz üstlendi. Yapılan bu çalışmaların esnafımıza büyük katkıları oldu. Sanayi sitemize emeği geçen bütün birimlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.
Yapılan çalışmalarla Malatya’nın daha yaşanılabilir hale geleceğini belirten Malatya Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından bir örneğini Hekimhan’da görüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz Malatya’nın her noktasında güzel çalışmalara imza atıyor. İhtiyaçları birer birer tamamlıyor. Hekimhan’da da 300 km’ye yakın bir yol çalışması tamamlandı. İnşallah bu çalışmalarla ilçelerimizin yol ihtiyaçları giderilmiş olacak. Alt yapı olarak içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları yine MASKİ tarafından gideriliyor. Bundan böyle Malatya’mız daha yaşanabilir, hayat standartları daha yükselmiş bir şekilde gelişmesini tamamlayacak” ifadelerini kullandı.
Hekimhan İlçesi’nde bu yıl itibariyle 300 Km yol yapıldığını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Şantiyemizin bir tanesi de Hekimhan Sanayi Sitesinde. Yapılan çalışmaları bizzat yerinde görüp incelemek için geldik. Bu çalışmaların Hekimhan’a ve Hekimhan Sanayi sitesinde
çalışan esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu yıl Hekimhan’da yaklaşık 300 km’ye yakın bir yol yapıldı. Bu yolların Hekimhanlı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Büyükşehir Belediyesinin Hekimhan’ın alt yapı ve üst yapı çalışmalarını bitirme noktasına geldiğini belirterek, “Hekimhan ilçemizde Küçük Sanayi Sitesi’nin yapılması önemliydi. Özellikle şehrin içerisine sıkışan Küçük Sanayi’nin dışarıya daha rahat ve daha ferah bir ortama kavuşması önemliydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız sanayinin alt yapısını ve asfaltını yaparak gerçekten Hekimhanlı sanayicilerimize destek oldular ve ben kendilerine teşekkür ediyorum. Hekimhan’ın bütün yollarını, kırsal mahalle yollarına 300 km yol yapıldı. Bilindiği gibi Hekimhan’ın alt yapısı tamamen yenilendi. İçme suyu şebekeleri yenilendi. Hekimhan’a Ak Parti’nin ve Büyükşehir’imizin büyük hizmetleri oldu. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.
Yapılan çalışmaların Hekimhan İlçesine hayırlı uğurlu olmasını ifade eden Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Daha öncesine Hekimhan İlçemize gelip ziyaret ettiğimizde önemli bir sorunumuz vardı. Burada bulunan asfaltın yolun çok kötü olması ve toprak zemin olmasıydı. Çok önemli sorunlardan bir tanesiydi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız görüşmelerde de hemen programımıza almış vaziyetteyiz, biz asfaltı bitireceğiz ve bütün Hekimhanlı hemşerilerimize hizmet vereceğiz demişti. Bugünde bu asfaltın dökülmüş olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hekimhan ilçesinde bu yıl itibariyle 300 km’nin üzerinde asfalt dökülmüş, Hekimhan’ımıza da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

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