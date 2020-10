Başkan Gürkan Polat vatandaşlarla bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir’de yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın her toplantıda bizlere; ‘Oy veren vermeyen, seven sevmeyen herkese hizmeti eşit götüreceğiz’ diyor. Bizde hizmetleri sizlerin ayağına getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Doğanşehir ilçesinin Polat Mahallesinde vatandaşları ziyaret etti. Doğanşehir’in Polat mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kâhtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ile birlikte daire başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Polat Mahallesi’ne yapılan ziyarette konuşan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Polat Mahallesindeki alt yapı ve içme suları çalışmalarını bitirdiğini ifade ederek teşekkürlerini iletti.



“İhtiyaç duyulan hizmetler ayağınıza kadar gelecek”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Polat’a yakışır ve yaraşır hizmetler sunacağını ifade ederek, “Polatlı hemşerilerimizin başta muhtarımız olmak üzere bu sıcak karşılamalarından dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sorunlarla ilgili muhtarımızla görüştük. Bir problemin olmadığını söyledi. Eğer eksiklerimiz varsa da eksiklerimizi gidereceğiz. Belediyelerle ilgili günümüz şartlarının ihtiyaçlarıyla ilgili bütün hizmetler ayağınıza kadar gelecektir bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. MASKİ Genel Müdürlüğümüz su ve kanalizasyonla ilgili gerekli çalışmalarını tamamladı. Asfalt çalışmaları da başladı. İnşallah bu çalışmalarımızda bitecek. Polat’ımıza yakışır ve yaraşır hizmetlerimizi sunacağız. Bu anlamda bütün Polatlı kardeşlerimize yapılan hizmetlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.



“Hayır Çarşımıza Vahap Küçük adını verdik”

Malatya’da bin metrekarelik bir hayır çarşısı yaptıklarını ve bu çarşıya hayır abidesi olan Vahap Küçük’ün adının verileceğini belirten Başkan Gürkan, ”Bizim nezdimizde Doğanşehir’in hayır abidesi olarak tanıdığımız Vahap Küçük’ü de kaybettik. Hepinizin başı sağ olsun diyorum. Biz Doğanşehir İlçemizde Vahap Küçük adına bir meydan düzenlemesi yaptık. Şuanda da Malatya’da kendisinin adına yaklaşık 1000 m2 alana sahip hayır çarşısı yerimizi yaptık. Vahap Küçük ağabeyimizin evlatlarıyla görüşmemizde yapacağımız hayır çarşımızın bütün yiyecek ve giyecekleri ile ilgili rahmetli Vahap Küçük’ün oğulları tarafından bunlar karşılanacak. Biz hayır çarşımıza da sizlerin hemşerisi olan, hayır abidesi olan Vahap Küçük adını verdik. Bu hizmetinde hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



“Bizim hizmet anlayışımızda herkes bir bütündür”

Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkese eşit hizmet götüreceksiniz anlayışını benimsediklerini söyleyerek, “Sizlerden ricam şu ki biz her gittiğimiz yerde şunu belirtiyoruz; birbirinizi sevin, birbirinize husumet duygusu içerisinde olmayın. Burada birbirinize küskün ve dargın olmayın. Bizim hizmet anlayışımızda da herkes bir bütündür, herkes bizim kardeşimizdir. Gökyüzünde yaşayan herkes nasıl havayı teneffüs ediyorsa, güneşin ışığından nasıl faydalanıyorsa bizim de hizmet anlayışımız aynen bu şekildedir. AK Parti’nin de zaten farklı tarafı ve misyonu budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her toplantıda bizlere ifade ettiği; oy veren vermeyen, seven sevmeyen herkese hizmeti eşit götüreceğiz diyor. Bizde hizmetleri sizlerin ayağına getirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaları yaparken dikkat ederseniz en bol hizmetler yapılıyor. Bu anlamda da Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Biz birlik ve beraberlik içerisinde memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlama noktasında el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz, hep birlikte Malatya’mızı, Doğanşehir’imizi, Polat’ımızı ihya edeceğiz diyorum” açıklamasında bulundu.

