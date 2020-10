Yeşilyurt’un kırsal bölgeleri, yeni yatırımlarla daha fazla tercih ediliyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Deprem ve korona virüs salgınıyla birlikte hem sosyal yaşam hem de ticaret anlamında daha fazla tercih edilen kırsal bölgelerimizin alt ve üst yapı başta olmak üzere ulaşım ağlarını daha konforlu hale getirip yaşam kalitesini yükseliyoruz” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Şahin Özer, Yeşilyurt Belediye Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Tohma ve Kuyulu mahallelerinde gerçekleşen yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt’ta merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerinde ki yaşam kalitesini aynı düzeyde geliştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her yıl yol açma, genişletme ve mevcut yollarının tamiratını yaptığımız Tohma mahallemize geçtiğimiz aylarda yaptığımız bir ziyarette hem muhtarımız hem de mahalle sakinlerimiz, merkezi yerleşim yerinin 2 veya 3 km kenarında havaalanı güzergahında, yeni yapılaşmaların olduğu bölgenin alt yapı ve yollarının eksik olduğu yönünde bizden bazı taleplerde bulunmuşlardı. Bizlerde ekiplerimize mahallenin sorunlarının çözümü için talimatları vermiştik. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizde gerekli saha araştırmaları ve teknik incelemelerin ardından belirlenen alanlarda ki ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek adına çalışmalara başladılar. İlçemizin en uzak yerleşim yerlerinden olup, Yazıhan’ın bazı mahalleleri ve havaalanının tam kesişme noktasında bulunan Tohma mahallemize ulaşımı artık daha rahat ve konforlu bir seviyeye çıkartacağız. Bizler merkezkırsal ayrımı yapmadan her bölgemize aynı düzeyde hizmet ulaştırmaktayız. Merkezdeki hizmet kalitesinin aynısını kırsal yaşam alanlarımıza da taşıyoruz. Yeşilyurt’umuzun dört bir tarafını kaliteli hizmetle buluşturuyoruz. ‘Yol medeniyettir’ anlayışından yola çıkarak ulaşım ağımızı yeni yatırımlarla daha akıcı ve konforlu hale getiriyoruz. Yeşilyurt’umuzun ticaret, turizm, sosyal ve kültürel yönden gelişimini yeni açtığımız yollarımızla daha sağlıklı ve planlı bir şekilde yürütmekteyiz. Yeşilyurt’umuz için canla başla çalışmaya, işimizi aşk ve sevdayla yapmaya, kıymetli hemşehrilerimizin yaşam standardının yükselten yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.



“Ulaşım sorunları kökten çözüme kavuşacak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kuyulu mahallesine giderek sathi kaplama çalışması öncesinde gerçekleşen malzeme serim çalışmalarını yerinde inceledi. Kuzey Çevre Yolu güzergâhında bulunup, Türk Kızılay’ının da yatırımlar için tercih ettiği Kuyulu mahallesinin Yeşilyurt’un hızla gelişen bölgeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kuzey Çevre Yolu projesi kapsamında gerçekleşen çalışmaların yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinin yaptığı yatırımlarla inşallah Kuyulu mahallemizin ulaşım sorununu kökten çözüme kavuşmuş olacaktır. Yoğun bir yapılaşmanın söz konusu olduğu bu bölgemizde geçen yıl ara sokaklar, yan yollar ve bağlantı yollarıyla birlikte 13 km’lik yolun açılması ve sathi kaplamayla daha konforlu hale gelmesi adına çalışmalarımızı başlatmıştık. Serme ve sıkıştırma malzemelerinin serilip, kodlama işlemleri tamamlanan bu önemli yolumuzu en kısa sürede toparlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kuzey Çevre yolu güzergâhında bulunmasına karşın Türk Kızılay’ımızın da yatırımlar için tercih ettiği Kuyulu mahallemiz hızla gelişip tercih edildiği için bizlerde bu bölgemizin alt ve üst yapı hizmetlerine özen gösteriyoruz. Tüm mahallelerimize olduğu gibi Kuyulu mahallemize de ulaşım daha konforlu ve daha güvenli olacaktır. İlerleyen dönemlerde hem yapılaşma hem de ticaret anlamında ciddi seviyede hareketlenmenin olacağı bu bölgemize ulaşımın sağlıklı, güvenli ve konforlu olması adına yatırımlarımıza devam edeceğiz. Yeşilyurt’umuz hızla gelişip büyüdüğü için farklı bölgelerimizdeki yeni yaşam alanlarımıza yönelik planlamalarımızı ve akabinde gerçekleşecek olan fiziksel yenilikler ile ön hazırlıklarımızı belirli bir plan ve program halinde sürdürmekteyiz. Her noktası bizim için ayrı bir değer olan Yeşilyurt’umuzun tüm bölgelerini aynı düzeyde geliştirmek adına gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Tohma Mahalle Muhtarı Ali Kaygusuz ile Kuyulu Mahalle Muhtarı Seydi Kılıç ise, yol yenileme hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.