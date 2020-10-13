Yolcu otobüsü muavininin valizinde esrar ele geçirildi

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Malatya’da, yolcu otobüsü muavininin valizinde 4 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Malatya Elazığ karayolu uygulama noktasında arama gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu batı illerine giden bir yolcu otobüsünde muavin konumunda bulunan şahsın valizinde yapılan aramada, 4 kilo 850 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak, A.A isimli şahıs yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

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