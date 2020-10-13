Otobüs muavininin bavulunda 4 kilo esrar bulundu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, polis ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde, muavinin bavulunda 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MalatyaElazığ yolunda oluşturdukları kontrol noktasında yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün muavininin bavulunda yapılan aramada, 4 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan muavini gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-13 14:52:49
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