2. Ordu Komutanı Gürak'tan Vali Baruş’a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) Orgeneralliğe terfi eden ve sınır ötesi operasyonların yönetildiği Malatya 2. Ordu Komutanlığına atanan Orgeneral Metin Gürak, Malatya Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.
Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, ilk olarak Valilik Şeref defterini imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Orgeneral Metin Gürak’a görevinde başarılar diledi.
Görüşmede bölgedeki son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldığı öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.