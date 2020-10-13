Durulova’da karantina kaldırıldı

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Malatya’nın Akçadağ İlçesi Durulova Mahallesinde uygulanan karantina kaldırıldı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “ Akçadağ İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 13 Ekim 2020 tarihinde almış olduğu kararla Durulova Mahallesinde uygulanan karantina 13 Ekim 2020 tarihinde saat:12:00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

Sözü edilen mahalleye 14 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

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