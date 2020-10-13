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Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik yılı açılışı gerçekleştirildi MTÜ'den İşadamı Çalık'a Fahri doktora ünvanı

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin 2020-2021 Akademik yılı açılışı gerçekleştirildi MTÜ'den İşadamı Çalık'a Fahri doktora ünvanı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) 20202021 Akademik yılı açılış töreninde İşadamı Ahmet Çalık'a fahri doktora unvanı takdim edildi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 20202021 Akademik yılı açılış töreni pandemi nedeniyle Battalgazi yerleşkesi ve İstanbul’da aynı zamanda online olarak gerçekleşti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut törenin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında toplam 29 akademik birim ve 8 ayrı yerleşkeleri ile eğitim ve akademik faaliyetleri sürdüreceklerini söyledi. İkinci yıllarında faal 5 fakülte ile 16 bölüme sahip olduklarını dile getiren Karabulut, "Bu yıl akademik yılımıza Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini alarak eğitim ve akademik faaliyetlerine başladılar. Geçtiğimiz yıl kayıt yaptıran 82 lisans öğrenci sayısı bu yıl 550'ye yükseldi. Bunun 82’si tıp fakültesi öğrencisi" ifadelerine yer verdi.
Her alanda büyüyen ve gelişen bir üniversite olduklarını da dile getiren Rektör Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Gelişime açık dinamik yapımızla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güvenle bakıyoruz. Bilgi üretmenin tek başına yeterli olmadığına inanıyoruz, üretilen bilgiyi tüm insanlığın kullanımına sunmak, bilgiyi üretime dönüştürmek misyon ve vizyonumuzun temelidir. Çünkü bizim ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamıza, bölgemize ve Malatya’mıza dair sorumluluklarımız var. Üniversitemiz; geliştireceği ve uygulayacağı projelerle ulusal ve uluslararası marka bir üniversite olacaktır. Tüm yönetici, öğretim elemanı ve öğrenci kadrosu buna hazırdır. Buradan üniversitemizin kuruluşunu sağlayan, Turgut Özal ismini kendi memleketinde ölümsüzleştiren, her aşamada tensip ve takdirleri ile desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın kıymetli destek ve katkıları ile 2 yılda üniversitemiz çok hızlı gelişti ve kentimizin bir markası oldu. Yine her alanda destek ve katkısını esirgemeyen YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç’a teşekkürlerimi sunuyorum.”

"Eğer dünya beşten büyüktür" diyebiliyorsak bu yerli ve milli üretimimizdendir”
Covid19 sürecinin kendilerine birçok kavramı da gösterdiğini belirten Karabulut, 'Üretebilirsen ayakta kalırsın, üretebilirsen küresel salgınla baş edebilirsin' , üretebilirsen güvenliği sağlayabilirsin. Güvenli gıda üretemezsen, halkın sağlık güvenliğini sağlayamazsınız. Güvenli gıda, savunma sanayi kadar halkın can güvenliği için önemlidir. Tarım arazilerimizi korumalıyız, tarımsal üretimimizi arttırmalıyız. Şu hususu asla unutmamalıyız; eğer dünya beşten büyüktür diyebiliyorsak bu yerli ve milli üretimimiz, yerli ve milli duruşumuz sayesindedir" dedi.
Konuşmasında açılış programını online olarak izleyen öğrencilere de seslenen Karabulut, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sizleri bugün için değil, yaşayacağınız dünya için hazırlayacak. Kendi dünyanızı kendiniz kuracaksınız. Kendi tarihini ve öz değerlerini iyi bilmeli ve evrensel değerleri yakalamalısınız. Ülkemizin kuruluş dinamiklerini asla unutmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının mücadelesini asla unutmayın.” mesajını verdi.
Fahri doktora ünvanı verdikleri İşadamı Ahmet Çalık'ın sadece Malatya ve Türkiye için değil gönül coğrafyalarındaki gençler içinde örnek bir kişilik ve girişimci olduğunu da dile getiren Rektör Karabulut, "İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından Sayın Ahmet Çalık’a Türkiye ekonomisine ve eğitim alanında yaptığı hizmetlerle Türk Eğitim Dünyasına verdiği katkılar dolayısıyla ‘fahri doktora’ unvanı takdim edilecek olması aslında gecikmiş olan bir eksikliği gidermektir. Malatya’mıza, ülkemize ve gönül coğrafyamızda yapmış olduğu hizmetler için Sayın Ahmet Çalık’a, teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, Ahmet Çalık’ın açmış olduğu girişimcilik yolunda binlerce gencimiz gururla bayrak yarışana girecektir" şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Karabulut’un konuşmasının ardından İşadamı Ahmet Çalık’a cübbe ve fahri doktorası takdim edildi. Burada konuşan İşadamı Ahmet Çalık'ta 20202021 Akademik Yılı'nın ilk açılış dersinde öğrencilere girişimcilik alanındaki tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, kendisine takdim edilen fahri doktora unvanını almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu belirterek "Tarihi doğası ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan memleketim Malatya’nın değerlerine değer katan Malatya Turgut Özal Üniversitesinin gelecek nesillerin yetişmesinde önemli bir rol oynadığına ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunduğuna tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

“Aşının dünya lideri ülkemizdi”
Dünya olarak olağanüstü bir yıl geçirdiklerini ifade eden Çalık, Covid19 salgını nedeniyle eğitimin ilk kez küresel ölçekli etkilendiğini söyledi. Bu salgında bütün dünyanın Covid19 aşısı geliştirmeye yoğunlaştığını anımsatan Çalık, "Bizim üniversitemizde yoğunlaştı. Dünyada ilk aşı uygulaması Osmanlı döneminde 1720’lerde çiçek aşısı ile başladı. O dönemde aşının dünya lideri ülkemizdi.” şeklinde konuştu.

"Öncülük ve girişimcilik yaptı”
Uzun yıllar tifo ve klora aşılarının dünyanın Türkiye’den temin ettiğini belirten İşadamı Çalık konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biliyoruz ki üniversitelerin amacı eğitim olduğu kadar bilim ve teknolojiyi geliştirmektir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi demek o ülkenin bağımsızlığı ve kalkınması demektir. Ülkemizin kalkınması için yerli ve milli atılımları yapacak olan yeni kuşaklar sizlersiniz. Bizlerde bu konuda üzerimize düşen görevleri severek ve yılmadan yerine getireceğiz. Pandemi süresince öğrenciler geleneksel eğitim ortamlarından uzaklaştı. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve dijital okuryazarlık hayatımızın gerçeği oldu. Çoğu ülke uzaktan eğitime hazırlıksız yakalanırken ülke olarak eğitimde dijital iletişim sürecine çok hızlı adapta olduk ve bu süreci çok başarılı bir şekilde yönettik. Bu noktada vurgulamak isterim ki, birçok değerli üniversitemiz gibi Malatya Turgut Özal Üniversitesi de uzaktan eğitim konusunu ilk yapan öncü başarılı, rol model okulların başından gelmektedir. Ve bugün Malatya Turgut Özal Üniversitemizin yazmış olduğu bu yazılımı Türkiye’deki başka üniversitelerimizde kullanacaktır. Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi öncülük ve girişimcilik yaptı. Sayın rektörümüzü ve emeği geçenleri bu hızlı dönüşümlere imza attıkları için kutluyorum.”
Krize hazırlıklı olmanın ve girişimciliğin önemi
İçinde bulundukları pandemi sürecinde iş dünyasının da büyük dönüşüm yaşadığını aktaran Çalık, "Önümüzdeki dönemde iş modellerinin değişeceğini, bazı sektörlerin dönüşeceğini ve bazı sektörlerin çok daha fazla ön plana çıktığını göreceğiz. Bu değişim teknoloji ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını da somut bir şekilde gösterdi. Bu süreç bize krize hazırlıklı olmanın ve kriz döneminde girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm sektörler bu kriz döneminde farklı şekillerde ve farklı seviyelerde etkilendiler. Bizde Çalık Grubu olarak krizin ilk günlerinde krizin olası etkilerini doğru analiz etmeye odaklandık.”
Törende Tıp Fakültesi Öğrencisi Dila Gönül Coşkun öğrencinler adına konuşma yaparak, “Bizler, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri, umut vadeden her yarın için umut veren gençler olarak yetişeceğiz. Burada olmaktan mutluyuz ve gururluyuz. Yürüdüğümüz yolda bizi asla yalnız bırakmayan ailelerimize, değerli hocalarımıza, bize verdiği ve vereceği bütün fırsatlar için de Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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