Başkan Güder'den insani yardım çağrısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, insani yardım çağrısında bulunarak, "Tüm Dünya mazlumlarına uzatılan elleri ve gönülleri önemsiyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi Başkanı Ömer Derin ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Ziyarette, Derin Başkan Güder'e çalışmaları hakkında bilgiler vedoi. Karşılıklı görüş alışverişlerinin de yapıldığı ziyarette, konuşan Başkan Güder, dünya’nın çeşitli yerlerinde doğal afetler ve savaşlar nedeniyle yardıma muhtaç insanlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıp onların yaralarına merhem olmaya çalışan gönüllülere canı yürekten teşekkürlerini ileterek, çalışmalarında başarı diledi.



"Battalgazi’de güzel hizmetler yapılıyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in güzel hizmetlere imza attığını belirten Derin, “Pandemiden dolayı ne kadar ziyaretlerimizin azalsa da özel insanları, kıymetli dostları ve ağabeyleri görmek gerekiyor. Bugünde böyle ziyaretlerden birini gerçekleştirdik. Ne kadar pandemi olsa da İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı olarak bizimde sosyal çalışmalarımız oluyor. Bu çalışmalarımızda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılıyor. Başkanımızın Battalgazi’de güzel hizmetlere imza atıyor. Başkanımızla bunun istişaresini yapmak için geldik. Bizleri kabullerinden dolayı Osman Güder başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyor, görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Sivil Toplu Örgütleri günümüzde Dünyasında önemli bir görevi ve icrayı ifa etmekteler. Özellikle Filistin’e yardım götüren gemide şehit olan Abdullah kardeşimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Aslında insan olarak hepimizin esas amacı bu olmalıdır. Tüm dünya mazlumlarına uzatılan eli eli önemsiyoruz. Bugünde Malatya Şubesi Başkanı ve yönetimi bizleri ziyaret ettiler. Bu ziyaretleri bizleri fazlasıyla memnun etti. Malumunuz üzere Malatya’da bir deprem yaşadık. Bu süreçten sonra tüm dünyanın yaşadığı bir pandemi süreci ile karşı karşıya kaldık. Bu süreçte gerek Belediye olarak gerekse de STK’lar olarak üzerlerimize düşen görevi yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. O süreçte herhangi olumsuz bir beyan ile karşılaşmadık. Bu durum bizleri çok sevindirmişti. İnsan ve Müslüman olmamız bizlere ayrı ayrı sorumluluk yüklüyor" dedi.

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