Yeşilyurt Belediyesi, yeni yatırımlarla mahallelerin estetik dokusunu güzelleştiriyor Çınar: “Bölgede yıldızı parlayan, yaşam kalitesi yüksek bir ilçeyiz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla ilçemizin her noktasını daha değerli ve özel bir görüntüye kavuşturuyoruz” diye konuştu.



Başkan Çınar, Aşağıbağlar ve Abdulgaffar’daki kaldırım yenileme hizmetlerini inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Aşağıbağlar ve Abdulgaffar Mahallelerinde gerçekleşen kilit taşı kaldırım yenileme hizmetlerini yerinde inceleyip bilgiler aldı.



“İlçemizin her noktası büyük bir değişim içerisinde”

Yeşilyurt’un her noktasının ‘güçlü ve kalıcı’ yatırımlar neticesinde değişim içerisinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2020 yılı yatırım ve planlama takvimine aldıkları Çilesiz, Yakınca, Bentbaşı, İlyas, Şeyhbayram, Zaviye, Bostanbaşı, Aşağıbağlar ve Abdulgaffar mahallelerinde gerçekleşen kaldırım yenileme hizmetleri kapsamında; 10.000 m kilit taşı imalatını gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.



“Yeşilyurt’umuzu 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla buluşturuyoruz”

Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 Vizyonuna uygun yatırımlarla donatıp, ‘örnek ve marka’ ilçe hüviyetine ulaştırma noktasında çalıştıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım yenileme, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarıyla mahallelerin çehresini değiştirdiklerini söyledi.



“Kaliteli, konforlu ve kent mimarisine yakışan sokaklara sahibiz ”

Vatandaşları en güzel hizmetlerle kavuşturmak adına 7/24 görev başında olduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un cadde ve sokaklarına kalite, konfor ve düzenin yanında bir de görsel açıdan estetik kazandırmak adına 2020 yılı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini sözlerine ekledi. Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının aynı düzeyde gelişip ve değiştiğini belirten Başkan Çınar, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yaşam standardı yüksek, modern bir Yeşilyurt için gece gündüz demeden çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Tek gayemiz görevimizi layıkıyla yerine getirip ilçemizde yaşayan insanlarımızın mutluluğunda pay sahibi olmaktır. Sürekli gelişim ve sürekli yenilik prensibinden yola çıkarak mahallelerimizin sosyal dokusunu güçlendirecek atılımlarımızı planlı bir bakış açısıyla sürdürmekteyiz. Son dönemlerde hızla gelişen bölgelerimiz arasında yer alan Aşağıbağlar ve Abdulgaffar mahallelerimizin birleşme noktasında ki aydınlatma, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürmekteyiz. İlçemizin her noktasında olduğu gibi burada ki çalışmaları da özenli bir şekilde sürdüren ekiplerimiz öncelikle aydınlatma işlemlerini tamamladıktan sonra kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme, cep otoparkların yapım işlerini sürdürüyorlar. Bu çalışmaların hemen akabinde alt yapısı tamamlanan yollarımızın sıcak asfaltını dökerek bu bölgemizi daha nezih ve güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Çilesiz, Yakınca, Bentbaşı, İlyas, Şeyhbayram, Zaviye ve Bostanbaşı başta olmak üzere muhtelif bölgelerimizde kaldırım yenileme ve kilit taşı döşeme gibi dönüşüm çalışmalarımız sürmektedir. Mahallelerimizin aydınlatma gibi işlemlerini ilgili kurumlarla görüşerek bitirdikten sonra kilit taşı çalışmalarını yapıyoruz hemen akabinde iş makinalarımızla yollarımızı sıcak asfalta uygun vaziyete getirip tam kaplamalı sıcak asfalt serimi yaparak cadde ve sokaklarımızın mevcut yapılarını daha değerli hale getiriyoruz. Mahallelerimiz ne kadar gelişir, yollarımız ve kaldırımlarımızın konforu ve rahatlığı artarsa hemşerilerimiz de o denli mutlu oluyor ve huzurlu alanlara kavuşmuş oluyor. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olması adına da bizler ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.