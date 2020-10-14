Malatya'da PKK/KCK operasyonuna 11 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i, tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütü ile irtibatı bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-14 14:37:09



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