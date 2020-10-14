MalatyaPark AVM’ye TSE’den güvenli hizmet belgesi

Malatya’nın eğlence, buluşma ve yaşam merkezi MalatyaPark AVM, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından uygulanan Covid19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgeleme Programı’nın şartlarını kusursuzca yerine getirmesi ile Malatya’nın TSE COVID19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk ve tek alışveriş merkezi oldu.

Yönetimi ESAS Gayrımenkul tarafından yapılan, normalleşme döneminin başlamasıyla birlikte yeniden kapılarını açan MalatyaPark, Malatya’nın TSE tarafından verilen Güvenli Alışveriş Sertifikası’nı alan ilk AVM oldu.

Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, kalite, hizmet, ortak alanlarının temizliği, standardizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştiren MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi Covıd19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almaya hak kazandı.

“Kurallara harfiyen uyuluyor”

AVM yönetiminden yapılan açıklamada, TSE denetimlerini başarıyla tamamlayarak Malatya’da güvenli alışverişin merkezi olduklarının da tescillemiş olduğunu belirtilerek, pandeminin başladığı ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ve Malatya Valiliği Hıfzısıhha Kurulu’nun belirlediği tüm hijyen tedbirlerinin büyük bir hassasiyetle yerine getirildiği dile getirildi.

Resmi düzenlemelere ek olarak ilave önlemlerin de alındığının belirtildiği açıklamada, ziyaretçilerin ve merkez çalışanlarının sağlığına maksimum özen gösterildiği belirtildi. AVM ziyaretçilerine hijyenik ve güvenli bir ortam sunma adına iklimlendirmede yüzde 100 taze havalandırmanın kullanıldığının belirtildiği açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

“İklimlendirme cihazları, taze hava girişi sağlayan klima santrallerinin değişimi ve dezenfeksiyonu ile yüzde 100 taze hava 24 saat korunmakta, ziyaretçiler sağlıklı nefes almaktadır. AVM girişlerinde temassız ateş ölçüm cihazları ile ölçümler yapılmaktadır. AVM içerisindeki anlık kişi sayısı takip edilerek kapasite sınırını aşmayacak sayıda kişinin aynı anda AVM içerisinde olması sağlanmaktadır. AVM girişlerinde özel güvenlik personelleri, ziyaretçilerin doğru biçimde maske kullanımıyla girmelerini sağlamaktadır. Merkezimizde çok sayıda görsel uygulamayla alınan önlemler anlatılarak, ziyaretçilere hatırlatmalar yapılmaktadır. Bölgemizin en büyük yeme içme alanında masa kapasitesi düşürülerek güvenli ve ferah bir atmosferde sosyal mesafe korunması sağlanmıştır. Aynı anda 4 ayrı AVM ziyaretçi giriş kapısı ve 3 ayrı alandaki otopark seçeneği ile ziyaretçi giriş dağılımının belli noktalarda birikmeden sosyal mesafeye uygun olarak gerçeklemesi sağlanmaktadır. Lavabolarda temassız sıvı sabunluk ve kağıt havluluklar konumlandırılarak ziyaretçilerin hiçbir noktaya temas etmeden hijyen koruması sağlanmaktadır."



“NanoClean uygulaması düzenli aralıklarla yapılıyor”

Aynı açıklamada nanoclean uygulamasının düzenli yapıldığını belirtilirek, "Yemek katında istisnasız her kullanım sonrasında masa ve sandalyeler hijyen takımı tarafından dezenfekte edilerek yeniden kullanıma hazır hale getirilmektedir. Ortak dolaşım alanlarında uzun süreli dezenfeksiyon koruması sağlayan “NanoClean” uygulaması da düzenli aralıklarla yapılmaktadır. AVM içerisinde konumlandırılan çok sayıdaki maske atık noktalarıyla kullanılmış maske ve eldivenlerin tıbbi atık işlemine tabi tutulması sağlanmaktadır. AVM içerisindeki ortak dolaşım alanlarında 20 ayrı noktada ücretsiz ve temassız dezenfektan ünitesiyle “adım başı” hijyen koruması sağlanabilmektedir. AVM’deki tüm mağazalar da kendi sektör kategorilerine özel oluşturulan yönergeleri eksiksiz şekilde uygulayarak en üst seviye hijyen tedbirleri ile hizmet vermektedir. Yapılan tüm resmi denetimlerden eksiksiz olarak tam puan alan, uyguladığı üst düzey önlemleri ile hijyen, güven ve konforu ziyaretçilerine sunarak TSE Güvenli Hizmet Belgesiyle tescillenen MalatyaPark AVM, bu alanda da bölgesine öncülük etmeye devam ediyor.”

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