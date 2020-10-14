Malatya Yeşilyurt Belediyespor - Adıyaman 1954 Spor: 1-0

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-ZİRAAT Türkiye Kupası 1'inci tur ön eleme maçında Misli.com 3'üncü Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, konuk ettiği Adıyaman 1954 Spor'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Malatya Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynanan maçın 54'üncü dakikasında Akın Akman'ın golüyle Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci tura yükseldi. Adıyaman temsilcisi ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Karşılaşmayı, Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da izledi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-14 15:59:47



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