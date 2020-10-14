MGTC’de Başkanlığa Aziz Yiğit getirildi

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde Başkan Fatih Avcı’nın istifasının ardından göreve Aziz Yiğit getirildi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’nde Başkan Fatih Avcı’nın istifa ederek, Malatya Büyükşehir Belediyesi Basın Müdürlüğü’ne geçmesi nedeniyle boşalan başkanlık koltuğu için bugün toplana n yönetim kurulu, başkanlığa Aziz Yiğit’i getirdi. Başkan Fatih Avcı’nın görev süresinin geçtiğimiz Temmuz ayında sona erdiği öğrenilirken, pandemi süreci nedeniyle 1 Aralık’a kadar sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları da ertelendi. Bu süreçte Avcı’nın yerine getirilen Aziz Yiğit’in genel kurul yapılana kadar başkanlığa getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.