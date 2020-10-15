Malatya'da PKK/KCK üyesine gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu tespit edilen 1 kişi, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-15 10:44:09



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