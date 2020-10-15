Malatya'da PKK/KCK operasyonu

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Malatya’da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK terör örgütünün Malatya’daki yapılanmasına yönelik Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Akçadağ ilçesinde ise 1 şahsın yakalanması çalışmalarına devam edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şahsın işlemlerine Malatya İl Jandarma Komutanlığı ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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