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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teknokent güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek

İHA

Teknokent güneş enerjisi ile kendi elektriğini üretecek

Malatya Teknokent, bir süredir üzerinde durulan yenilenebilir enerji çalışmaları kapsamında Güneş Enerjisi Santraline (GES) kavuşuyor. Projesi onaylanan ve ihale süreci tamamlanan GES’in kurulumuna yakın zamanda başlanacak.
İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Teknokent’in yönetimi ve iştirakinde bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, GES ile Teknokent’in kendi elektrik enerji ihtiyacını karşılayarak artan enerjiden ekonomik kaynak sağlayabileceğini vurguladı.
Sadıkoğlu; “Birçok firmamızın araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürüttüğü, önemli girişimleri bünyesinde barındıran Malatya Teknokent, yenilikçi çalışmalarıyla her geçen gün gelişiyor. MTSO olarak üniversite ve sanayimiz arasında bir köprü vazifesi gören merkezin, hem yönetiminde hem de iştirakçileri arasında yer alıyoruz. Teknokent’imizin gelişimine paralel olarak enerji ihtiyacı artıyor. Merkezimizin enerji maliyetini düşürmek ve ileriki dönemde ekonomik kaynak oluşturabilmek adına bir GES projesi hazırlamıştık. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında şehrimize gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank ile Teknokent ziyaretimiz esnasında, merkezimiz için planladığımız GES projemiz hakkında bilgi verip desteklerini talep etmiştik. Sayın Bakanımızın desteği ve sonrasında bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde projemiz onayandı ve ihale süreci tamamlandı. 7 milyon Lira bütçeli 640 kW enerji üretim kapasitesi olan tesisin kurulumu yakın zamanda başlayacak. Malatya için sunduğumuz birçok projede desteğini esirgemeyen Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“50 yıla kadar ücretsiz elektrik”
Santralin uzun yıllar merkezin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirten Sadıkoğlu; “GES Santralleri çatı, zemin, hareketli birçok formda uygulanabiliyor. Biz projemizde Teknokent’imizin ön bölümündeki meydanı değerlendirmek istedik. Mevcutta araç park edilen bu alanı otopark formunda güneş panelleri ile kapatacağız. Bu sayede hem yer tasarrufu yapılmış olacak hem de işlevselliği artacak. 640 kW ile merkezimizin tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek paneller 50 yıla kadar kullanılabiliyor. Bu sayede Teknokent’imiz ciddi bir maliyetten kurtularak büyüme yolunda önemli bir kaynakoluşturmuş olacak” şeklinde konuştu.

“Benzersiz proje yolda”
Yakın zamanda Türkiye’de benzeri bulunmayan bir projenin hayata geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu; “Malatya Teknokent’imiz ile ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bunlar arasında en dikkat çekeni uzun zamandır üzerinde çalıştığımız ‘Teknoköy Projesi’. Türkiye’de bir benzeri bulunmayan projemizin hayata geçmesi için son aşamadayız. Yakın zamanda detaylarını paylaştığımızda sadece Malatya’da değil ulusal çapta heyecan oluşturan, yenilikçi bir proje ortaya koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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