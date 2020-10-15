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Malatya Üniversitesi'nde Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek

İHA

Malatya Üniversitesi'nde Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi düzenlenecek.
İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Okul Sağlığı Hemşireliği Sertifika Eğitimi’nin online olarak verileceği belirtilerek, eğitim 2 Kasım’da başlayacağı vurgulandı. Eğitimin amacı hakkında verilen bilgide, “Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine Göre Okul Sağlığı Hemşireliği Zorunlu hale gelen Okul Sağlığı hemşireliği için, Görevlendirilecek olan personelin niteliğinin arttırılması temel hedeftir. Okul Sağlığı Hemşireliği eğitimi ile okul sağlığı amacı ve hedefleri doğrultusunda görev alacağı okullarda; 017 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır. 017 yaş çocuklarının fiziki ve sosyal gelişiminin yanı sıra psikomotor, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırarak ilgili takipleri gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Ebeveynlerine 017 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak gerekli konularda bilgi, öneri ve destekte bulunabilmelerine yardımcı olacaktır” denildi.
Son başvurunun 30 Ekim olduğu ve 500 kursiyer alınacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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