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Kiltepe Mahallesinde ki ‘sokak sağlıklaştırma’ çalışmaları Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Kiltepe Mahallemizin çehresi değişecek"

İHA

Kiltepe Mahallesinde ki ‘sokak sağlıklaştırma’ çalışmaları Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Kiltepe Mahallemizin çehresi değişecek"

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kiltepe mahallemizde tespit ettiğimiz bölgelerde ki binaların dış cephelerini yenileyip, cadde ve sokaklarımızı ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemizle güzelleştirip, hemşerilerimizin daha ferah ve güzel alanlarda yaşamasını sağlayacağız “ dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen ve Yeşilyurt Belediyesi Etüt Proje ve Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte Kiltepe mahallesine giderek, ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında gerçekleşen yapım işlerini yerinde inceledi. Doğru kentleşme modeline uygun yatırımlar ve projelerle Yeşilyurt’un estetik yapısına yeni değerler katmayı devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzun tün yaşam alanlarını daha değerli hale getirmek ve güzelleştirmek adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Kentimizi ve ilçemizi güzelleştirmek, sokaklarımızı daha ferah, güzel ve sağlıklı hale getirmek adına başlattığımız ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemizle, mahalle ve sokaklarımızı birer inci tanesine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kadim medeniyetimizin tüm güzelliklerini içerisinde barındıran, köklü bir tarihe sahip Yeşilyurt’umuzun her bir sokağını geçmişimizle bugün arasında kurulmuş bir köprü gözüyle nitelendiriyoruz. Bu yüzden tarihi dokuyu korumak, var olan sosyal doku ve estetik yapıyı canlandırmak adına ilkini Kiltepe mahallemizde başlattığımız ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projemiz ile dönüşümü sağlanacak binaları, caddeleri ve yapıları yerinde inceledik. Mahallemizde proje kapsamında yaklaşık 43 evimizin cephesi yenilemeye tabi tutulacak, ayrıca yolları, kaldırımları ve aydınlatmaları yeniden düzenleyerek mahallemizin çehresini değiştireceğiz. Kiltepe mahallesinde başlattığımız projemizi, Melekbaba, İlyas, Kaynarca, Çarmuzu, Yeşiltepe, Gündüzbey, Yakınca ve Kadim Çırmıhtı’nın bazı caddelerinde ve Banazı’da da devam ettireceğiz. Hıroğlu ve Gündüzbey’de bulunan birçok caddemizdeki evlerimizin ve işyerlerimizin dış cephelerini bölgenin sosyal dokusuna yeniden restore ediyoruz, buralarda çalışmalar devam ediyor. Diğer bölgelerimizde belirlenen sokaklarda uygulayacağımız projelerimizle sokaklarımızın görünümü de farklı bir hüviyete kavuşturmuş olacağız. Mahallelerimizin bu ve benzeri projelerimizle değişkenliğe uğraması, mahallelilik kültürünün de yeniden canlanmasına vesile olacaktır. Durmadan, dinlenmeden, canla başla çalışarak daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha ferah bir Yeşilyurt’u gelecek nesillerimize emanet edeceğiz. Kentimizin ve ilçemizin güzelleşmesi ve daha değerli hale gelebilmesi adına yapılması gereken nar varsa yerine getirip, ekiplerimizle birlikte sürekli yeni projeler üretip, bunları da gerçeğe dönüştürüyoruz. Her şey hemşerilerimizin daha güvenli ve huzurlu alanlarda yaşamaları içindir” diye konuştu.

“Bölgemiz daha sağlıklı ve güzel bir görüntüye kavuşacak”
Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş’ta, ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesinin bölgenin ihtiyaç duyduğu güzel bir çalışma olduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekiplerinin Kiltepe ve çevresindeki yaşam alanlarının daha düzenli, temiz ve sağlıklı olabilmesi adına başlattıkları
hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını, verilen sözlerin yerine getirilmesinden mutlu olduklarını söyledi.

“Sokaklarımızda yaşam kalitesi artacak, her şey için teşekkürler”
Mahalle sakinleri ve esnafların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, proje kapsamında yapılacak uygulamalar ve düzenlemeler hakkında bilgiler paylaştı. Mahalle sakinleri de, projenin ilk olarak Kiltepe’de başlatılmasından memnun kaldıklarını ifade edip, sokak ve caddelerin daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacak yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

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