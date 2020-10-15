Otobüs yolcuları sıkı takipte

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Malatya’da yolcu otobüsleri sıkı takip ediliyor. Yapılan kontrollerde esrar ve kaçak cep telefonları ele geçirilirken, 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kale ilçesinde yol kontrol noktasında iki ayrı yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramalar sonunda, 100 gram toz esrar ve 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili iki yolcuyu gözaltına alırken, tahkikat ise sürdürülüyor.

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