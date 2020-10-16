Yeni Malatyaspor´da 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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MALATYA,(DHA)Yeni Malatyaspor´da 4 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif sonuç veren oyuncuların ev izolasyonuna alındığı belirtildi.

Sarı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bilgilendirme | Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" ifadeleri kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Malatya DHA

2020-10-16 16:59:40



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