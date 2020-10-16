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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güder, muhtarlar gününü kutladı

İHA

Güder, muhtarlar gününü kutladı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ’19 Ekim Muhtarlar Günü’ dolayısıyla ilçede görev yapan 103 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Güder, “Görevler farklı olsa da ortak nokta millete hizmettir” diyerek, muhtarların gününü kutladı.
Battalgazi Belediyesi tarafından Muhtarlar Günü nedeniyle özel bir program düzenledi. Düzenlenen programda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçede görev yapan 103 mahalle muhtarını Battalgazi Belediyesi Konferans salonunda ağırlayarak, günlerini kutladı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen programa; Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş ve Battalgazi İlçesinde bulunan mahalle muhtarları katıldı. Muhtarlık müessesinin toplumsal yaşamın önemli yapı taşlarından bir olduğunu hatırlatan Başkan Güder, “İstişare kültürüne dayalı hizmet anlayışımızla ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için muhtarlarımızla birlikte elbirliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

“Muhtarlar Türkiye cumhuriyetinin sigortasıdır”
Programda ilk olarak konuşan Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Alaaddin Aktaş, “Muhtarlar gününde bizleri bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyorum. Azerbaycan’a yapılan katliamı kınıyoruz. Avrupa yine üç maymunu oynuyor. Azerbaycan bayrağı Karabağ’a çekilecektir. Türk milleti olarak desteğimiz her daim sürecek. Muhtarlar, Türkiye Cumhuriyetinin sigortasıdır. Bu günümüzü kutlayan başkanımıza şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

“Çalışan muhtar arkadaşlarımızı devletimiz gördü”
Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Abdulvahap Ortaç ise, “19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla bugün Battalgazi Belediyemizde toplanmış bulunuyoruz. Özellikle muhtarlara saygınlık kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum. Geçen yılki muhtarlar toplantımızın üzerinden 1 yıl geçti ve bu geçen sürede çok şeyler yaşadık. Çok büyük bir felaketi Malatya’mızda maddi hasarlı olarak atlattık. Deprem ve arkasından yaşadığımız pandemi süreci çok zorlu geçti. Mahallelerimizde ki vaka sayılarında artış dikkat çekiyor. Malatya’mızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği gün yüzüne çıkıyor. Devletimizin almış olduğu tedbirlerle bu durumu en hafif şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Pandemi öncesi ve sonrasında evine uğramadan çocuklarını görmeden çalışan muhtar arkadaşlarımızı devletimiz gördü. Başta Kaymakamımız Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e, deprem ve pandemi döneminde bizlere vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yerel demokrasimizin 191 yıllık temsilcileri muhtarlardır”
Programda söz alan Türkiye Muhtarlar Derneği Malatya Şube Başkanı Mustafa Eren, “ Vatandaşa hizmet noktasında kutsi bir görev yapan, kanun ve yasalara uyan, vatanına, bayrağına, ezanına, devletine sahip çıkan yerel demokrasinin en eski temsili bakımından 191 yıllık bir kurumun temcileri muhtarlardır. 19 Ekim muhtarlar günü dolayısıyla bizleri unutmayan, bizleri bir araya getiren Kaymakamımız ve Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e muhtarlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“İmkanlarımız dahilinde muhtarlarımızın emrindeyiz”
Toplantıya katılan muhtarların gününü kutlayarak sözlerine başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Gözümüzün nuru, topluma ışık saçan ve vatandaşlarla bizlerin arasında köprü görevi üstlenen değerli muhtarlarımızın bu özel gününü kutluyorum. Muhtarlık zor bir görevdir. Belediye Başkanı olduktan sonra muhtarlarımızın görevinin zorluklarını yerinde gördük. Vatandaşlarımız tüm sorunlarını muhtarlara anlatıyor ve çözülmesini istiyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, sürekli olarak muhtarlarla buluşuyor, istişare ediyor. Cumhurbaşkanımızın muhtarlara kattığı anlam ve değer, eminim her platformda karşılık buldu. Cumhurbaşkanımız hak edene hak ettiği değeri veriyor. Hepimizin amacı bulunduğumuz konum itibariyle millete hizmet etmektir. Hizmetler yapılırken istekler sınırsız ama olanaklar sınırlı kalıyor. 2019 yılında göreve geldiğimiz zaman Dünya ölçeğinde ve ülkemizde ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. İlk olarak ekonomik abluka ile karşı karşıya kalmıştık. 2020 yılının daha güzel olacağını beklerken, Malatya’mızın çok ciddi boyutta etkilendiği Elazığ merkezli bir deprem yaşadık. O süreçte ülke ve millet olarak şükürler olsun ki birlik ve beraberliğimiz en güzel örneğini sergiledik. Depremin ardından bir pandemi süreci yaşadık ve yaşıyoruz. Bu süreçte Belediyeler olarak Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız tarafından ciddi çalışmalarımız oldu. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak her daim yanında olduk. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bizler her sabah güne başlarken Battalgazi’mize daha neler kazandırabilir ve yapabiliriz bunların düşüncesi içindeyiz. Battalgazi Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bize de verilen belirli bir bütçe var. Kimseye negatif bir yaklaşımımız olamaz. Görevler farklı olsa da ortak nokta millete hizmettir. İstişare kültürüne dayalı hizmet anlayışımızla ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için muhtarlarımızla birlikte elbirliği ve gönül birliğimizi sürdüreceğiz. Rabbim hepimize sağlıklı bir ömür nasip etsin. 2024 yılında toplumun önüne çıktığımız zaman alnımızın ak ve sözümüzün olabileceği bir şekilde vatandaşlarımızın önümüze çıkmayı bizlere nasip etsin. Hepinizin muhtarlar gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam Duran: “Canla başta çalıştığınıza şahidim”
Deprem ve pandemi sürecinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı muhtarlara teşekkür eden Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Pandeminin ortaya çıkarmış olduğu sıkıntılardan dolayı böyle bir programla sizi unutmadığımızı, sizi hatırladığımızı göstermek istedik. Depremden sonraki süreçte vatandaşlarımıza ulaşma ve yardım etme noktasında, yine pandemi sürecinde pozitif çıkan vakaların evde kalması için filyasyon ekibinde almış olduğunuz görevlerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hakikaten canla başta çalıştığınızı gözlerimle şahit oldum. Bundan sonraki süreçte de pandemiden dolayı pozitif olan vakaların evlerinde kalması için üzerinize düşen denetleme görevinizi harfiyen yerine getireceğinizden şüphem yok. Vatandaşlar bazen duyarsız ve dikkatsiz oluyorlar. Dışarı çıkıp virüsü başkasına bulaştırıyorlar. Bunun için sizlere önemli görevler düşüyor vatandaşı bilinçlendirme noktasında. Ben tekrar muhtar gününüzü kutluyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 19 Ekim Muhtarlar Günü anısına Battalgazi Bölgesindeki muhtarlara vatandaşa hizmetlerinden dolayı Teşekkür belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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