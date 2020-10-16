Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun testi pozitif çıktı

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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Yeni Malatyaspor, yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız COVID19 testleri yapılmış, dört oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncularımızın tedavisi sürmektedir" ifadelerine yer verildi.

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