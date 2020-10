Başkan Çınar "Sizin İşler" programına konuk oldu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Yeşilyurt’umuz, Malatya’nın incisidir"

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ulusal bir haber sitesinde yayınlanan ve Ali Karadeniz’in hazırlayıp sunduğu ‘Sizin İşler’ Programına konuk oldu. Çınar, Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna taşıyacak yeni yatırımları anlatıp, pandemi sürecinde ilçe genelinde gerçekleşen dezenfektan çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Yeni tip korona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Virüs salgını için aşı çalışmaları sürüyor, bizlerde geçtiğimiz haftalarda bu salgına yakalandık, nereden kaptık, kimden bulaştı bilmiyoruz. Eşim ve çocuklarımızla birlikte yakalandık, birlikte tedavi sürecimizi yaptık. Dışarıdan anlatıldığı gibi değil, hafife asla alınmamalıdır, dikkat edilmesi ve ilaçların zamanında, doktor kontrolünde alınması lazım. Doktorlarımızın tavsiyelerine mutlaka uyulmalıdır. Bizde hiçbir şeyimiz yok diye düşünmüştük, ilk günler çok farkına varmadık ama bir hafta sonra hastalığın etkilerini şiddetli bir şekilde hissetmeye başladık. Tedavimizi titizlikle yaptık, Allah’a şükürler olsun ben, eşim ve çocuklarımda bu zorlu süreci atlattık. Rabbim bu hastalıkla mücadele eden herkesin yardımcısı olsun. Kahraman sağlık çalışanlarımıza da özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.



“İnsan odaklı yatırımlarla 2023 vizyonuna hazırlıyoruz”

Yeşilyurt’un sloganının ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her geçen gün yeni yatırımlarla gelişen, değişen, büyüyen ve güzelleşen, Malatya’nın incisi Yeşilyurt’umuz, farklılıkları zenginlik olarak gören kültürü ile birlik ve beraberliğin simgesi olmuştur. Huzuru ve güler yüzü bir gerdanlık gibi üzerinde taşıyan Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt, köklerine sıkı sıkıya bağlı, kadim geçmişi ile geleceğine umutla bakmaktadır. İnsan odaklı yatırım ve sosyal sorumluluk projeleriyle sürekli gelişen ve büyüyen bir hüviyete sahip olan Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 Vizyonuna uygun projelerle donatmak ve güzelleştirmek adına dur durak bilmeden çalışıyoruz. Kadim geçmişi, tarihi ve yeni yerleşim alanlarıyla sürekli büyüyen ve göç alan Yeşilyurt’umuz, planlı ve sağlıklı bir şekilde büyümektedir. Çok güçlü ve dinamik bir yapıya sahibiz, gerek alt ve üst yapı gerekse de kentsel dönüşüm, sosyal konutlar, sosyal, kültürel, eğitim, tarım, çevre, spor ve tüm alanlarda en güzel hizmetleri kentimize ve ilçemize kazandırmaktayız. Pandemi sürecinde işlerimizin aksamaması adına tüm önlemlerimizi aldık, gerek hizmet binalarımızda gerekse de çalışma alanlarında hem personellerimizin hem de hemşerilerimizin daha sağlıklı ortamlarda iş ve işlemlerini yapmaları adına gerekli çalışmaları ilk günden itibaren büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Personellerimiz çalışmalarını temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek sürdürüyorlar. Bazı personellerimizin testleri pozitif çıktı ne yazık ki onları da yalnız bırakmadık, gerekli olan desteklerimizi ilettik. İlçemizin pandemi süresinden minimum seviyede etkilenmesi adına dezenfektan çalışmalarımız sürmektedir. Maske Dağıtım Stantlarında esnaflarımıza ve halkımıza ücretsiz maske dağıttık, okulların açılmasıyla birlikte hazırladığımız 100 bin adet maskeyi okullarımıza gönderiyoruz” diye konuştu.



“Yeşilyurt’un her caddesinde hizmetleri görebilirsiniz”

Yeşilyurt’un her caddesinde ve sokağında Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinin görüldüğünü ifade eden Başkan Çınar, “Geçmişte Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesinde İmar Komisyonluğu Başkanlığı ve Yeşilyurt Belediyesinde Başkan Yardımcılığı, Meclis Üyeliği yaptım, Yüksek İnşaat Mühendisiyim ve ilçemizin her noktasını yaptığımız görevler itibariyle adım adım biliyorum. Hangi bölgemize neler yapıldı, nelere ihtiyacı var onları ekibimizle birlikte çok yakından takip ediyoruz, ekiplerimiz nerede, neler yapıyorlar günlük verilerde zaten alıyorum. Ekiplerimizin başında hangi Başkan Yardımcısı ve Birim Müdürümüz varsa günün hangi saati olursa olsun arar bilgiler alırım, işimizin takipçisiyiz. Muhtarlarımızla koordineli çalışıyoruz, mahalle sakinlerimiz ve esnaflarımızın görüşlerine mutlaka başvuruyoruz. Rahatsızlığım döneminde de telekonferans yöntemi ya da telefonla işleri sürekli takip ettik” dedi.



“1,5 yıl gibi kısa zamanda vaatlerimizin yüzde 70’ini bitirdik”

Yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Başkan Çınar, "Tempoya ve çalışmaya alışkın insanlarız, heyecan asla bitmez, çünkü ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi seviyoruz ve daha çok yatırımın gelmesi adına ekibimizle birlikte gece gündüz halkımızın emrindeyiz. Yaptığınız bir iş karşılığında hemşerilerimizin mutluluğunu ve güler yüzünü gördüğünüz zaman daha fazla çalışma isteği, heyecan ve çalışma azmi artıyor. Kendimi bildim bileli çalışıyorum, araştırıyorum ve okuyorum. Her yeni ve güzel bir iş, bize yeni heyecanlar katıyor. Vatandaşlarımıza neyi vaat ediyorsak onu yapıyoruz, sözde bırakmadan gerçekleştiriyoruz. 31 Mart Seçimlerinde 45 vaat açıklamıştık bu vaatlerin 3’te 2’lik kısmını 1,5 yıl gibi kısa bir sürede gerçeğe dönüştürdük. Vaatlerimizin yüzde 70’ini gerçekleştirdik, diğerlerinde ön hazırlıkları devam ediyor. Biz 5 yıl içinde hedeflemiştik ancak 1,5 yıl gibi zamanda büyük bir kısmını bitirmeyi Allah bizlere nasip etti. Ama bunlar yetmez daha fazla çalışmak ve üretmek lazım. Hemşerilerimizin dua ve destekleriyle başarılı hizmetlerimizi sayısını artıracağız” diye konuştu.

