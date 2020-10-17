‘Bir tablet bağışla eğitimin kalbine dokun’ kampanyası için 19 Ekim’de canlı yayın yapılacak Çınar: “Hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlediği, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin katkı sağladığı ‘Bir Tablet Bağışla, Eğitimin Kalbine Dokun’ kampanyası için 19 Ekim Pazartesi günü saat 21:00’de canlı yayın yapılacak.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Emanet Çarşı Hizmet Binasında gerçekleşecek canlı yayın, Yeşilyurt Belediyesine ait Yeşilyurt Tv, Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım hesapları ( facebook, instgram ve twıter), Malatya ErTV ile Malatya Vuslat Tv’den canlı yayınlanacak.



“Bağışları bekliyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Çocuklarımızın Eğitimi İçin, Bir Tablet Bağışla Eğitimin Kalbine Dokun’ temalı kampanya için düzenleyecekleri canlı yayına tüm hayırsever ve eğitim gönüllerinin katılımını beklediklerini söyledi. Tablet Bağış Kampanyasının hedefe ulaşması için birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçe Kaymakamlığımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle geçtiğimiz hafta başlattığımız tablet bağış kampanyamız için 19 Ekim Pazartesi günü saat 21:00’de Emanet Çarşımızda canlı yayın organize edeceğiz. Yeşilyurt Tv, sosyal paylaşım hesaplarımız ve Malatya ErTV ile Malatya VuslatTv’den yayınlanacak olan programımıza, hayırseverlerimizin ve eğitim gönüllülerinin desteklerini bekliyoruz. Pandemi salgını dolayısıyla öğrencilerimizin eğitim hayatları yarım kalmaması adına Milli Eğitim Bakanlığımız 20202021 EğitimÖğretim Yılı için anaokulları ve birinci sınıflar hariç, ‘EBA Uzaktan Eğitim Sistemi programını başlattı. Bölgemizde tablet alamayacak durumunda olan çocuklarımıza yönelik “bir tablet bağışla, eğitimin kalbine dokun!” sloganıyla başlattığımız kampanyamıza katılmak isteyenleri canlı yayınımızda bağışlarını bekliyoruz. Bununla birlikte bağış yapmak isteyenler Belediyemizin internet sitesi üzerinde oluşturulan linke tıklayabilir. Burada hem tablet isteyenler hem de tablet bağışlayanlar için başvuru formları bulunmaktadır. Bu başvuruları ilgili komisyonlarımız değerlendirerek kısa sürede organize edecektir. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, EBA’ya giremeyen öğrencilerimizi tespit ederek bize bildirecek ve inceleme komisyonlarının incelemesi sonucu gerçekten ihtiyacı olan ailelere birer adet olmak üzere, bağışlanan tabletleri ulaştıracağız” diye konuştu.

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