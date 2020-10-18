Teknofest birincilerinden Teknokent'e ziyaret

Teknofest 2020’de, "Enkaz Altı Arama Kurtarma Robotu" projesi ile 1'inci olan ekip, Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent’i ziyaret etti.

Gaziantep’te düzenlenen Teknofest 2020’de, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu danışmanlığında geliştirdikleri "Enkaz Altı Arama Kurtarma Robotu" projesi ile 1'inci olan Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencileri Ersin Ulaş, Gizem Arslan, Özlem Karagöz, Ömer Muhammet Uzun, Abdurrahman Onat ve Faruk Akyol StartUp firmalaşma ve mentörlük desteği konularını istişare etmek için Malatya Teknokent Pusula ÖKM'nin misafiri oldu.

Teknokent ekibiyle yapılan toplantıda, genç girişimcilerle yapılacak çalışmalar ve yol haritası istişare edildi. Sonrasında genç girişimcilerle birlikte Teknokent'in firmalarından Başaran İleri Teknolojiler firması ziyaret edildi. Firma sahibi Recep Bakırcı ve ekibi ile uzun ve verimli bir sohbet gerçekleştirildi ve genç girişimcilere başarılar dilendi.

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