Malatya’nın Kale ilçesinde, Kızılay’ın başlattığı kan kampanyasına ilçe halkı destek verildi.

Kan kampanyasına destek için bir ünite kanı ilk olarak Kaymakam Abdulselam Bıçak verdi.

Kaymakam Abdulselam Bıçak, Kızılay’ın organize ettiği ve Kaymakamlığın desteklediği kan bağışı kampanyasına ilçe halkı da destek verdi. Kızılay’ın başlattığı kan kampanyası diğer ilçelerde de devam edecek.

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