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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da, mehter takımından Azerbaycan'a destek konseri 

DHA

Malatya'da, mehter takımından Azerbaycan'a destek konseri 


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı, 60 kişiden oluşan mehteran takımı Türkiye ve Azerbaycan marşlarını çaldı. Vatandaşların da takip ettiği konser büyük beğeni topladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu mehteran takımı, 'Biz İki Devlet Tek Milletiz' temasıyla Azerbaycan'a destek konseri verdi. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 29'uncu yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinliğe Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Bayram Işık ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve her iki kardeş ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda Malatya İnönü Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı öğrencileri temsilen Fuad Hasanov, "Kardeşlik kavramını ta ezelden bugüne kadar yaşamaktayız. Ulu Önderimiz Atatürk´ün dediği gibi Azerbaycan´ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Biz bunu şu anda gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan´a en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti vermektedir. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Azerbaycan´ın 'Bağımsızlık Günü´nü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Azerbaycan'ımızın ve diğer Türki Cumhuriyetlerinin de ilelebet bağımsız kalmasını temenni ediyorum. Azerbaycan´ın rahmetli Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullanmıştı, 'Biz tek millet ama iki devletiz' derdi. Çin'den Adriyatik denizine kadar olan topraklar gönül coğrafyamızın içerisindedir. Ayrıca Alem-i İslam coğrafyası gene bu milletin gönül coğrafyası içerisindedir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermeni işgalindeki topraklarda ilerlediğini görüyoruz. İnşallah işgal toprakları kısa zamanda Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından zafer şenliğiyle bütün dünyaya müjdelenecektir. Biz millet olarak dünyaya insanlık dersi veren bir milletiz. Tarihe baktığımız zaman sınıf farkı olmayan tek millet bizim milletimizdir. Onun için milletimizle ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır. İslam´ı üç kıtaya taşıyan bu milletin ta kendisidir.  Azerbaycanlısıdır, Özbek´idir, Tatar'ıdır, Kırgız'ıdır, Avşar'ıdır yani bütün Türk boylarıdır. Milletimizin güçlü olması, devletimizin güçlü olması bütün dünya mazlum milletlerinin güçlü olması demektir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'dünya 5'ten büyüktür' ifadesi bütün bu rahatsızlıkları beraberinde getirmiştir. Ama biz bunu her platformda her ortamda savunacağız. Mazlum milletlerin hak ve hukuklarını koruma noktasında da değişik coğrafyalarda bulunan mazlumların ayağa kaldırılmasında Doğu Akdeniz´deki hakkımızın korunmasında, Libya'daki hakkımızın korunmasında, Suriye, Kuzey Irak, Azerbaycan ve Balkanlar'daki milletimizin hak ve hukukunun korunmasında Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'dimdik duracağız' korkunun ecele faydası yoktur. Biz biliyoruz ki Cesaret insanları zafere, korkaklık ölüme götürür. Cesaretli olanlar her zaman muzaffer olmuştur. Böyle bir programda İnönü Üniversitesinde okuyan Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir arada bulunmaktan büyük onur duyduğumu da belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 60 kişiden oluşan mehteran takımı katılımcılara konser verdi. Duygu dolu anlar yaşayan vatandaşlar, konseri cep telefonlarıyla görüntüledi.
  DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2020-10-18 16:04:00

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