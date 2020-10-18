Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile 6 silah ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adrese yapılan baskında bir miktar esrar, 665 uyuşturucu hap, 3 av tüfeği ile 3 tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-18 21:52:46



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