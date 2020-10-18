Malatya'da kayalıklardan düşen avcı öldü

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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde kayalıklardan düşen avcı hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Mehmet Kaya (45), 3 arkadaşı ile Başören Mahallesi'nde avlanmaya gitti. Av esnasında Kaya'nın dengesini kaybederek düştüğü öne sürüldü. Arkadaşlarının yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine Kuluncak İlçe Jandarma Komutanlığı ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından Kaya'nın cansız bedeni düştüğü yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mehmet Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hekimhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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