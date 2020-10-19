Cengiz’den Muhtarlar Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cengiz’den Muhtarlar Günü mesajı

İHA

Cengiz’den Muhtarlar Günü mesajı

Malatya’nın Kuluncak ilçesi Belediye Başkanı Erhan Cengiz, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında, "Muhtarlarımız, demokrasimizin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlenirler" ifadelerini kullandı.
19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, muhtarların halkın sorunlarının çözümünde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Başkan Cengiz mesajında, "Muhtarlarımız, demokrasimizin en önemli unsurlarından biri olduğu gibi vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü görevi üstlenirler. Halkımızın iyi ve kötü gününde her zaman yanında olan muhtarlarımız, bir yandan da istek, şikayet ve önerileri yetkili makamlara ileterek çözüme kavuşması noktasında kilit bir rol oynarlar. Kuluncak’ ta sağlık ve huzur içinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için muhtarlarımızla uyum içinde görev yapıyoruz. Kuluncak'ın bugün geldiği noktada dünyaca örnek alınan bir ilçe haline gelmesinde bu uyumun büyük katkısı var. Mahallelerimizdeki, sokaklarımızdaki sorunları birlikte gidermeye omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.Demokrasimizin vazgeçilmez parçalarından olan değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.Aramızdan ayrılan muhtarlarımızı da rahmetle anıyor, tüm muhtarlarımıza esenlikler diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hekimhan’da Muhtarlar Günü
YEREL HABERLER Hekimhan’da Muhtarlar Günü
Samanlı’dan Muhtarlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Samanlı’dan Muhtarlar Günü mesajı
Hekimhan cevizinde hasat sona erdi Tescilli Hekimhan cevizi ile hedef 9 milyon TL Darende ilçesinde de çiftçiler ceviz üretimine yöneldi
YEREL HABERLER Hekimhan cevizinde hasat sona erdi Tescilli Hekimhan ...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'dan 19 Ekim ...
“15 Temmuz Darbe Girişimi” Afrika basınında
YEREL HABERLER “15 Temmuz Darbe Girişimi” Afrika basınında
Kayalıklardan düşen avcı öldü
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen avcı öldü
Malatya'da kayalıklardan düşen avcı öldü
YEREL HABERLER Malatya'da kayalıklardan düşen avcı öldü
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
Yeni Malatyaspor'un 3 oyuncusu sakatlandı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un 3 oyuncusu sakatlandı
Mehteran takımından Azerbaycan’a destek konseri
YEREL HABERLER Mehteran takımından Azerbaycan’a destek konseri
Malatya Büyükşehir’den 18 ayda 2 bin 353 km yol bakım ve asfalt çalışması Gürkan, “Asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den 18 ayda 2 bin 353 km yol bakım ...
Malatya’ya yeni meydan ve tören alanı kazandırılıyor
YEREL HABERLER Malatya’ya yeni meydan ve tören alanı kazandırılıyor
Malatya'da, mehter takımından Azerbaycan'a destek konseri 
YEREL HABERLER Malatya'da, mehter takımından Azerbaycan'a destek ...
Erdoğan'ı karşılamak için AK Parti Arguvan’da toplantı düzenlendi
YEREL HABERLER Erdoğan'ı karşılamak için AK Parti Arguvan’da ...
Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı Güder, “Biz bu yola halkımıza hizmet aşkıyla çıktık”
YEREL HABERLER Hatunsuyu Parkı hizmete açıldı Güder, “Biz bu yola ...
Kan kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kan kampanyasına destek
Teknofest birincilerinden Teknokent'e ziyaret
YEREL HABERLER Teknofest birincilerinden Teknokent'e ziyaret
Darende, patates üretim üssü oluyor
YEREL HABERLER Darende, patates üretim üssü oluyor
"5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER "5 bin çınar 5 bin çam" fidan bağışı kampanyası
Okul servislerine sıkı takip
YEREL HABERLER Okul servislerine sıkı takip
Çat kapı ziyaretten yaşlılar memnun
YEREL HABERLER Çat kapı ziyaretten yaşlılar memnun
‘Bir tablet bağışla eğitimin kalbine dokun’ kampanyası için 19 Ekim’de canlı yayın yapılacak Çınar: “Hayırseverlerimizin destekleriyle ihtiyaç sahibi çocuklarımızın yüzünü güldüreceğiz”
YEREL HABERLER ‘Bir tablet bağışla eğitimin kalbine dokun’ ...
Battalgazi güzelleştiriyor Özel sera alanında 25 bin kök süs lahanası yetiştirildi
YEREL HABERLER Battalgazi güzelleştiriyor Özel sera alanında 25 bin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X