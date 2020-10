Alişar Mahallesi’ndeki toplulaştırma sorunu çözüldü Başkan Güder: “Hizmet bizim için her şeyden önce gelir”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte toplulaştırma sorunu çözüme kavuşan Alişar Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan Başkan Güder, “Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Hizmet bizim için her şeyden önce gelir” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan yardımcıları ile birlikte Alişar Mahallesini ziyaret etti. Mahalle muhtarı Ramazan Dağdeviren ve mahalle sakinlerinin yoğun sevgiyle karşılanan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, Alişar’da yıllardır çözülemeyen toplulaştırma sorununun çözüldüğünü ve bölgede parsel planı tescili ve inşaat çalışmalarının tamamlandığının altını çizdi. Alişar Mahallesi’ndeki sorunların tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade eden mahalle sakinleri, yapılan hizmetten dolayı Milletvekili Çalık’a ve Başkan Güder’e teşekkürlerini ilettiler.



"Toplulaştırma sorunumuz çözüldü, minnettarız”

Mahalle sakinlerinin tek tek taleplerini dinleyen Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, daha sonra mahalle muhtarı Ramazan Dağdeviren’in çay ikramını geri çevirmedi. Muhtar Dağdeviren’in evine konuk olan Milletvekili Çalık ve Başkan Güder, bundan sonraki zaman zarfı içinde mahalleye yapılacak olan hizmetleri görüştü. Başkan Güder’in kendilerinin hiçbir talebini geri çevirmediğini ifade eden Muhtar Dağdeviren, ilçenin en büyük sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, “Öznur Çalık ablamıza, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti teşkilatına verdikleri emekten dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum. Toplulaştırma sorunumuz çözüldü. Minnettarım. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.



"Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz”

“Bizim için hizmet her şeyden daha önemlidir” diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, daha sonra şunları söyledi: “Battalgazi ilçemizde toplulaştırma ile ciddi sorunlarımız vardı. Vekilimiz ile birlikte Alişar mahallemizi ziyaret ettiğimiz zaman burada özellikle toplulaştırma nezdinde açılacak olan yolların değerlerinin ödenmesi konusunda taleplerini bizlere ilettiler. Bizlerde bu talepleri alarak, konunun takipçisi olduk. Vekilimizin büyük çabalarıyla hamd olsun sorunumuz halloldu. İlçemizdeki bir sorunu daha çözüme kavuşturduk. Verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Belediyemize ekstra külfetler getirse de, bizim için hizmet her şeyden daha önemlidir. Bu yolların ıslahını belediye gerçekleştirecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Battalgazi Belediyesinde inşallah yolla alakalı sorun oluşmayacak. Özellikle Kuzey Çevre Yolundaki taşınmazların bedellerinin ödenmesi noktasında ciddi problemler yaşıyorduk, vatandaşımızı da huzursuz etmiştik. Vekilimiz Cumhurbaşkanımız ile görüştü ve sorunları kısa sürede çözüme kavuştu. Bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere MKYK Üyemiz Öznur Çalık vekilimize ve diğer vekillerimize teşekkür ediyoruz. Kuzey Çevre yolunda gece gündüz çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu güzel hizmet 2 yıl içinde gerçekleştirilerek, Malatya’mızın inisiyatifine sunacağız.”



"Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile hızlı bir çözüm ürettik”

Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile soruna hızlı bir çözüm bulduklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Alişar mahallemizi ziyaret ettik ve muhtarımızın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Gündemimizin en önemli maddesi Alişar mahallesindeki toplulaştırmanın aksamasından dolayı DSİ’nin terkini yapmamasından dolayı Alişar’a yolun ulaşamaması gibi çok ciddi bir sorun vardı. Yıllardır bununla ilgili yapılan çalışmada

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte etkin hızlı bir çözüm ürettik. Bakanımız ve DSİ müdürümüz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hızlı bir takip süreci başladı. Ekipler hemen yerinde inceleme yaptılar. Yerelde takibini sağlayan Battalgazi Belediyesi Başkanı ve AK Parti Battalgazi ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim amacımız geldiğimiz yerde sorunlar varsa önce sorunun altını, çözerek üstünü çiziyoruz. Vatandaşlarımız sorunlarının çözülmesinin memnuniyeti içerisinde oluyor. Bizlerde mutlu oluyoruz” dedi.

