Yeşilyurt Belediyesi, Aşağıköy’deki 350 yıllık tarihi camiyi restore etti Çınar: “Tarihi yapıtlarımızı, restorasyon çalışmaları ile geleceğe taşıyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Aşağıköy Mahallemizde 350 yıllık bir geçmişe sahip olan, zamanın koşulları ve iklimsel şartlar nedeniyle kapalı durumunda bulunan tarihi Hacı Bekir Camimizi, restorasyon projemizle aslına uygun olarak yeniden güzel bir görüntüye kavuşturduk. Camimizi yılsonuna doğru yeniden ibadete açacağız” diye konuştu.



Başkan Çınar, Hacı Bekir Camideki restorasyon projesini inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ve Kadircan Esen’in yanı sıra Aşağıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Durmaz ile birlikte, restorasyonu çalışmaları büyük oranda tamamlanan tarihi Hacı Bekir Caminin iç ve dış alanlarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



“350 yıllık camimiz yeniden ibadete açılacak, emeği geçenlere teşekkürler”

Restorasyon projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Aşağıköy Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Durmaz, “350 yıllık tarihi camimizin restorasyon projesiyle yeniden ibadet açılması noktasında Belediye Başkanımızın ciddi gayretleri oldu, tadilat ve bakım çalışmalarının büyük bir kısmı tamamlandı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Tarihi camimizi aslına uygun olarak yeniden hizmete sunacağız”

Yeşilyurt’taki tarihi eserlerin ve yapıtların korunması, muhafaza edilmesi ve geleceğe taşınması adına örnek projeler uyguladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Aşağıköy mahallemizde 350 yıllık bir geçmişe sahip olan, tarihi tescilli Hacı Bekir camimiz, zamanın şartları ve iklimsel koşullar gibi etkenler dolayı hizmet etme vasfını yitirip, harabe bir görüntüye ulaşmıştı. Ecdat yadigarı tarihi eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara taşınmasına verdiğimiz önemden dolayı bu camimizin yeniden ibadete açılması adına ilgili Bakanlıklar ve kurumlarla yaptığımız görüşmeler ve ihale süreçlerinin ardından restorasyon çalışmalarına hız verdik. Ekiplerimizin titiz ve özenli çalışmalarının ardından yenileme çalışmalarıyla camimizin tüm güzelliği yeniden ön plana çıkmaya başladı. Camiyi temelden çatıya kadar aslına uygun olarak yeniden dizayn ettik. Camimizin iç ve dış restorasyonun da geleneksel çizgilerden ve aslına uygun olarak yapılmasından ödün vermedik. Bu yılın sonlarına doğru camimizi yeniden ibadete açmayı planlıyoruz. Bölgemizin yapısına uygun bir projeyle yenilenen camimizin restorasyon çalışmalarını yürüten mesai arkadaşlarımıza ve tadilat işlerini yapan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel bir tarihi eser daha emanet ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Tarihi saygısı olmayan milletlerin gelecekten de beklentisi olmaz”

‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ ve ‘Lezzet Vadisi’ projelerinin çatısı altında bölgenin tarihi ve kültürel mirasını korumak amaçlı restorasyon projelerine devam ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Bölgemizde ecdat yadigarı, geçmişten bugüne kadar gelen her bir birbirinden değerli tarihi konaklarımızı, camilerimizi, evlerimizi, köprülerimizi ve çeşmelerimizi gerekli izinleri aldıktan sonra

restore ediyoruz. Gözene mahallemizde de tarihi tescil cami ve çeşmemiz var, onlarında restorasyonlarını yapıyoruz. Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projelerimizin çatısı altında Tarihi Konaklarımızın Restorasyonu, Butik Otel, Yöresel Ürünler Satış Noktası, Kent Belleği ve Tekstil Müzemiz, 44 Yıl Hatır Kahve Konağı gibi çok değerli eserlerimiz var, tarihi yapıtlarımızı günümüzden geleceğe taşınmasını sağlayacak restorasyon projelerimizi sürdüreceğiz. Tarihi saygısı olmayan milletlerin gelecekten de beklentisi olmaz. Tarihimize hem sahip çıkacağız hem de gelecek kuşaklara aktaracağız. Bu tür yatırımlar, ilçemizin tarihi ve turistik güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır” şeklinde açıklamasını tamamladı.

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