Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

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Malatya'da bir mahalle yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid19 vakalarının tespit edildiği ifade dildi. Açıklamada, "Doğanşehir ilçesi Kasımlar Mahallesi'nde Covid19 vakaları tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 19 Ekim 2020 tarihi saat 15.00'den itibaren 14 gün süreyle karantina kararı alınmıştır" denildi.

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