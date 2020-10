Çocuklar için motor keyfi

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, pandemi döneminde vakitlerinin çoğunu evinde geçirmek zorunda kalan engelli çocuklara yönelik farklı bir gün yaşatmak ve aynı zamanda kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet turu düzenledi.

Sanat Sokağında düzenlenen programa Malatya AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri, Turk Riders Chopper Clup Malatya, engelli çocuklar ve aileleri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Down Sendromlu çocukların gönüllerince bir gün geçireceklerini ifade ederek, engellilere yönelik yapılan her projenin Büyükşehir Belediyesi olarak destekçisi olduklarını söyledi.

Gürkan, düzenlenen programın anlamlı ve özel bir program olduğunu söyleyerek, “Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu’na, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne Motosikletli Yunus Timleri ’ne ve Turk Riders Chopper Clup Malatya takımına teşekkür ederim” dedi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, özel çocuklara güzel bir gün yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, desteklerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve katılımcılara teşekkür etti.

Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, Engellilere yönelik yapmış oldukları çalışmalara aralıksız devam edeceklerini vurgulayarak, “Bugün burada Down Sendromlu kardeşlerimiz motosiklete turu gerçekleştirecekler. Çocuklarımıza farklı bir gün yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür çalışmalarımızda bizlerden desteklerini eksik etmeyip her zaman yanımızda olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Turk Riders Chopper Clup Malatya Koordinatörü Sefa Özkan, “Bugün burada çocuklarla beraber çok eğlenceli bir gün geçirdik. Sosyal farkındalık projelerine desteklerimiz devam edecektir. Destek olan herkese teşekkür ediyorum ”şeklinde konuştu.

Programa katılan engelli çocuklar ve aileleri güzel bir gün geçirdiklerini, özellikle pandemi döneminde bu tür programlara çok ihtiyaç duyduklarını belirterek desteklerinden dolayı,Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliğine, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ’ne ve Turk Riders Chopper Clup Malatya’ya teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.