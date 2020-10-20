Malatya’da 2 mahalle karantina altına alındı

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Malatya’da 2 mahalle, yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Doğanşehir İlçesi Kasımlar Mahallesi ve Pütürge İlçesi Bakımlı Mahalleleri İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararınca 19 Ekim 2020 tarihi itibariyle karantinaya alınmıştır” denildi.

Sözü edilen iki mahallenin yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantina altına alındığı belirtilirken, mahallenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

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